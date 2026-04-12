Tekirdağ'da Uçmakdere–Gaziköy yolu asfalt çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatılacak
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Gaziköy-Uçmakdere yolu yapılacak asfaltlama çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatılacak.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Gaziköy-Uçmakdere yolu yapılacak asfaltlama çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatılacak.
Yolda heyelan önleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfaltlama çalışması başlayacak.
Çalışmaların yaklaşık 20 gün sürmesi planlanıyor.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince 13 Nisan'da (Yarın) başlayacak çalışmalar kapsamında söz konusu süre boyunca sürücüler uyarı levhalarıyla alternatif güzergahlara yönlendirilecek.
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince çalışmaların en kısa sürede tamamlanması planlanıyor.
