Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara yönelik düzenlenen Yaratıcı Yazarlık Atölyesi sona erdi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocukların hayal gücü ve yaratıcı becerilerinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen atölyeye katılanlar "Minik Yazar" sertifikası aldı.



Süleymanpaşa'da TEK Atölye'de 8 hafta süren programa 9-11 yaş grubundaki çocuklar katıldı. Eğitimler, Çocuk Gelişimi Öğretmeni Ahsen Çebi Güldem tarafından verildi.



Program kapsamında çocuklar, hayal kurma, düşüncelerini yazıya aktarma, hikaye oluşturma, karakter geliştirme ile mekân ve olay kurgulama gibi yazarlık tekniklerini uygulama imkanı buldu.



Etkinlikler sonunda özgün çalışmalar ortaya koyan çocuklara sertifikaları verildi.



- Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne dahiliye uzmanı atandı



Hayrabolu Devlet Hastanesi'nin dahiliye servisine Uzm. Dr. Oğuzhan Çalışkan atandı.



Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Çalışkan görevine başladı.



Açıklamada, Çalışkan'ın mesleki tecrübesiyle bölge halkına kaliteli ve etkin sağlık hizmeti sunmasının beklendiği belirtildi.



Çalışkan'ın göreve başlamanın heyecanını ve ilçeye en iyi şekilde hizmet vermek için çalışacağını kaydedildi.



- Malkara'da çocuklar spora yönlendiriliyor



Malkara Cumhuriyet Savcısı Cihan Tuncer öncülüğünde çocukların spora kazandırılmasına yönelik çalışma yürütüldü.



Proje kapsamında çocukların sosyal hayata katılımının artırılması ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesi amaçlandı.



Çalışma çerçevesinde futbol oynamak istediklerini belirten üç çocuk için girişimde bulunuldu. Tuncer'in destekleriyle çocuklar spor kurslarına yönlendirildi, antrenmanlara katılabilmeleri için gerekli forma ve ekipman temin edildi.



Tuncer, çocukların geleceğin teminatı olduğunu belirterek, doğru yönlendirmelerle her çocuğun topluma faydalı bireyler haline gelebileceğini kaydetti.

