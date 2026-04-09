        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara yönelik düzenlenen Yaratıcı Yazarlık Atölyesi sona erdi.

        Giriş: 09.04.2026 - 15:07 Güncelleme:
        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara yönelik düzenlenen Yaratıcı Yazarlık Atölyesi sona erdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocukların hayal gücü ve yaratıcı becerilerinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen atölyeye katılanlar "Minik Yazar" sertifikası aldı.

        Süleymanpaşa'da TEK Atölye'de 8 hafta süren programa 9-11 yaş grubundaki çocuklar katıldı. Eğitimler, Çocuk Gelişimi Öğretmeni Ahsen Çebi Güldem tarafından verildi.

        Program kapsamında çocuklar, hayal kurma, düşüncelerini yazıya aktarma, hikaye oluşturma, karakter geliştirme ile mekân ve olay kurgulama gibi yazarlık tekniklerini uygulama imkanı buldu.

        Etkinlikler sonunda özgün çalışmalar ortaya koyan çocuklara sertifikaları verildi.

        - Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne dahiliye uzmanı atandı

        Hayrabolu Devlet Hastanesi'nin dahiliye servisine Uzm. Dr. Oğuzhan Çalışkan atandı.

        Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Çalışkan görevine başladı.

        Açıklamada, Çalışkan'ın mesleki tecrübesiyle bölge halkına kaliteli ve etkin sağlık hizmeti sunmasının beklendiği belirtildi.

        Çalışkan'ın göreve başlamanın heyecanını ve ilçeye en iyi şekilde hizmet vermek için çalışacağını kaydedildi.

        - Malkara'da çocuklar spora yönlendiriliyor

        Malkara Cumhuriyet Savcısı Cihan Tuncer öncülüğünde çocukların spora kazandırılmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Proje kapsamında çocukların sosyal hayata katılımının artırılması ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesi amaçlandı.

        Çalışma çerçevesinde futbol oynamak istediklerini belirten üç çocuk için girişimde bulunuldu. Tuncer'in destekleriyle çocuklar spor kurslarına yönlendirildi, antrenmanlara katılabilmeleri için gerekli forma ve ekipman temin edildi.

        Tuncer, çocukların geleceğin teminatı olduğunu belirterek, doğru yönlendirmelerle her çocuğun topluma faydalı bireyler haline gelebileceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        İranlılar Hamaney için meydanlarda
        İranlılar Hamaney için meydanlarda
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        "ABD Putin'e güvendiği için kanıtları görmezden geldi"
        "ABD Putin'e güvendiği için kanıtları görmezden geldi"
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Termometre düşüyor... Birçok kente kar geliyor!
        Termometre düşüyor... Birçok kente kar geliyor!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        MİT paylaştı: 86 yıllık istihbaratın raporu
        MİT paylaştı: 86 yıllık istihbaratın raporu
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Töre cinayetinde vahşetin nedeni ortaya çıktı!
        Töre cinayetinde vahşetin nedeni ortaya çıktı!
        Sözlü savaş kızıştı
        Sözlü savaş kızıştı
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        11 Mart taslağına dikkat!
        11 Mart taslağına dikkat!
        Peruğunu çıkardı
        Peruğunu çıkardı
        Kim bu 'Kara Kızlar?
        Kim bu 'Kara Kızlar?

