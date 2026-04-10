Tekirdağ'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kazımiye Mahallesi'nde S.E yönetimindeki 59 ALU 188 plakalı motosiklet, 34 MSV 804 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü S.E. yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.