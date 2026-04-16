Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, endüstriyel tip vana imalatı yapan Vastaş Valf Armatür Sanayi Ticaret Anonim Şirketini ziyaret etti.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Soytürk, firmanın Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi içerisinde faaliyet gösteren üretim tesisini gezdi.



Firma sahipleri Müjde Ayşe Mergin ve Hatice Ayten Mergin, tesisin faaliyetleri hakkında Soytürk'e bilgi aldı.



-İl Sağlık Müdürü Onar'a ziyaret



Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ), Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Özyavuz, İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar'ı ziyaret etti.



Onar ve Özyavuz makamda bir süre sohbet etti.



Özyavuz, misafirperverliği için Onar'a teşekkür etti.



-Başkan Sarıkurt'a ziyaret



T3 Vakfı Marmara 3. Bölge Sorumlusu Emrah Hekim, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'u ziyaret etti.



Hekim ve Sarıkurt makamda bir süre görüştü.



Görüşmede, Çorlu'da yeni açılan Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.



Sarıkurt, gençlerin bilim, teknoloji ve üretim alanındaki çalışmalarını önemsediklerini ve bu alanda atılan her adımı kıymetli bulduklarını belirtti.































