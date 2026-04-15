Tekirdağ'da özel gereksinimli çocuklar için "ZİÇEV Oyun Odası" açıldı

        Tekirdağ'da özel gereksinimli çocukların fiziksel, bilişsel ve duygusal gelişimlerini desteklemek amacıyla hazırlanan "ZİÇEV Oyun Odası" hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 16:10 Güncelleme:
        Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş. (TREPAŞ) ile İbrahim Çeçen Vakfı işbirliğinde, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesi bünyesinde oyun odası oluşturuldu.

        Vakıfta düzenlenen programın ardından "ZİÇEV Oyun Odası" hizmete sunuldu.

        ZİÇEV Şube Başkanı Rukiye Güneş, burada yaptığı konuşmada, vakıf ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

        Güneş, oyun odasının oluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, odanın özel gereksinimli bireyler için çok faydalı olacağını dile getirdi.

        İbrahim Çeçen Vakfı Projeler Koordinatörü Ayça Köktürk de insanların hayatına dokunan projeler yapmaya devam ettiklerini ve oyun odasının özel çocuklar için anlamlı olduğunu aktardı.

        TREPAŞ Genel Müdürü Burak Savaş ise özel çocukların yüzünde gülümsemeye vesile olacak oyun odasının hizmete açılmasında katkıları olmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.

        Konuşmaların ardından vakıfta eğitim gören öğrenciler dans gösterisi sundu.

        ZİÇEV Şube Başkanı Güneş, TREPAŞ Genel Müdürü Savaş ve İbrahim Çeçen Vakfı Projeler Koordinatörü Köktürk'e plaket verdi.

        Daha sonra katılımcılar açılışı yapılan oyun odasını gezdi.

        Programa, Vali Yardımcısı Musa Aydemir, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) Genel Müdürü Necati Ergin, kurum müdürleri ve aileler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

