        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Çorlu'daki silahlı yol verme kavgasında 1 tutuklama

        Çorlu'daki silahlı yol verme kavgasında 1 tutuklama

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde trafikte yaşanan ve 1 kişinin tabancayla yaralandığı yol verme tartışmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı, 2'sine adli kontrol tedbiri uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 17:03 Güncelleme:
        Çorlu'daki silahlı yol verme kavgasında 1 tutuklama

        Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde trafikte yaşanan ve 1 kişinin tabancayla yaralandığı yol verme tartışmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı, 2'sine adli kontrol tedbiri uygulandı.


        Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından gözaltına alınan U.M.U, S.S. ve S.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.


        Çorlu Adliyesine getirilen şüphelilerden U.M.U, savcılıktaki ifadecisinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Olay

        Kemalettin Mahallesi Kırkova Meydanı'nda A.C. idaresindeki 48 ACP 47 plakalı hafif ticari araç ile şüphelilerin bulunduğu otomobilin sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıkmıştı.


        Tartışmanın ardından A.C. yoluna devam ederken, diğer sürücü aracıyla takip etmiş, tarafların araçlarını durdurmasının ardından yeniden yaşanan gerginlikte otomobilden ateş açılmıştı.


        Olayda A.C, vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaralanmış, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.


        Şüpheliler, olayın ardından kaçmalarına rağmen polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak suç aleti tabancayla birlikte gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

