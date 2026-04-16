        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da "Akran Arabuluculuğu" eğitici eğitimi gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 09:20 Güncelleme:
        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde program düzenlendi.

        Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nükhet Gündüz'ün yürütücülüğünde gerçekleştirilen programda, katılımcılara, akran arabuluculuğu süreçleri, okul ortamında yaşanan çatışmaların yapıcı yöntemlerle çözülmesi, iletişim becerileri ve problem çözme yaklaşımları uygulamalı örneklerle aktarıldı.

        İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Nair, eğitmen Gündüz'e ve Yakın Doğu Üniversitesi Marmara Bölge Temsilcisi Gökhan Aracı'ya teşekkür belgesi takdim etti.

        Gerçekleştirilen atölye çalışmasıyla, öğretmenlerin öğrenciler arasında sağlıklı iletişim ortamları oluşturmasına katkı sağlanması hedefleniyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

