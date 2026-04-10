Tekirdağ'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. A.A. idaresindeki 39 BG 508 plakalı kamyonet, Bahçeköy Mahallesi yakınlarında B.A. yönetimindeki 59 ADH 475 plakalı otomobille çarpıştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan G.B. ve Ö.B, sağlık ekiplerince Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.