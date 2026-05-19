        Tokat'ta vaşak yavruları görüntülendi

        Tokat'ta vaşak yavruları görüntülendi

        Tokat'ın Zile ilçesinde nesli tehlike altında olan vaşak yavruları görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 20:19 Güncelleme:
        İlçede Zile Bağlarında vaşak yavruları görüldü.

        Salih Şenol arazide gezerken bir kayanın yamacından sesler geldiğini duydu.

        Sesleri takip eden Şenol, kayanın dibinde iki vaşak yavrusu gördüğünü ifade ederek, "Rahatsızlık vermemek için sadece sevdim. Her an annesinin geleceği düşüncesi ile oradan ayrıldım. Çok sevimliler. İlk önce kedi zannettim. Sonradan nesli tükenmekte olan vaşak olduğunu anladım." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

