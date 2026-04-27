Tokat'taki motosiklet kazasında hayatını kaybeden kişinin cenazesi defnedildi

Tokat'taki trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin cenazesi Almus ilçesinde toprağa verildi. Motosiklet kazasında hayatını kaybeden Semih Turan'ın (42) cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak ilçeye bağlı Gölgeli beldesindeki cemevine getirildi. Burada kılınan cenaze namazı sonrası Turan'ın cenazesi belde mezarlığında toprağa verildi. Semih Turan (42) idaresindeki 60 AGZ 331 plakalı motosiklet, dün Tokat-Niksar kara yolu TOKİ konutları yakınında bariyerlere çarparak devrilmişti. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetmişti. Sürücünün cenazesi Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

