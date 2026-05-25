        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Bacağını trafik kazasında kaybeden Angolalı Fungula futbol ile hayata tutundu

        ENES SANSAR - Angolalı Lucas Elias Fungula, geçirdiği trafik kazasında bacağını kaybetmesine rağmen ampute futbol sayesinde hayata yeniden tutunmayı başardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Küçük yaşlardan itibaren motosiklet tutkusu olan Fungula, 16 yaşında ülkesinde motosiklet kullanırken otomobille çarpıştı.

        Kazada ağır yaralanan Angolalı oyuncu, bir hafta sonra hastanede bilinci yerine geldiğinde sağ bacağının diz üstünden ampute edildiğini öğrendi.

        Yaşadığı büyük üzüntü nedeniyle evinden çıkmayan Fungula, kazadan 2 yıl sonra evlerine gelen bir misafirin kendisini ampute futboluna yönlendirmesiyle hayatının akışını değiştirecek bir sürece girdi.

        Kısa sürede sergilediği başarılı performansla göz dolduran ampute futbolcu, Angola Milli Takımı'na davet edilmesinin ardından 2022 yılında dünya ikinciliği gururu yaşadı.

        Bu turnuvadaki oyunuyla Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı Teknik Direktörü Faruk Kuduban'ın dikkatini çeken başarılı forvet, aldığı transfer teklifini değerlendirerek 2022'de bordo-mavili renklere bağlandı.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nın 25 yaşındaki forveti Fungula, AA muhabirine, motosiklet tutkusunun ağır bir bedeli olduğunu ancak ampute futbolla birlikte yeniden mutlu günlerine kavuştuğunu söyledi.

        O dönemde motosiklet üzerinde çok fazla zaman geçirdiğini belirten Fungula, "Motor sürmeyi çok iyi bildiğim için çok rahat sürüyordum ve çok hızlı gidiyordum. Bir anda araba vurdu ve ben orada düştüm. Ondan sonra kendime geldiğimde ayağım yoktu zaten." dedi.




        - "İlk sene Angola Kupası'nda yarı final oynadık"

        Bacağını kaybettikten 2 yıl sonra futbola başladığını ifade eden Fungula, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Trafik kazasından sonra hemen futbola başlamadım. Arkadaşlarımla oynamak istedim, benimle oynamak istemediler çünkü bana bir zarar gelmesinden korktular. Ben de çok üzülüyordum, hep evde kalıyordum. Bir gün babamın bir arkadaşı eve geldi ve 'Oğlunu neden ampute futbola göndermiyorsunuz?' diye sordu. Angola'da çok fazla ampute futbol takımı olduğunu, milli takımın Afrika Kupası'nda ve Dünya Kupası'nda mücadele ettiğini anlattı. 'Neden evde saklıyorsunuz bu çocuğu?' diye sordu. Babam beni yaşadığımız şehirde bir kulübe götürdü. 18 yaşındayken, yani ampute olduktan 2 sene sonra ampute futbola başladım ve ilk sene Angola Kupası'nda yarı final oynadık."




        - "Trabzon'a geldiğim için çok mutluyum"

        Angola Ampute Milli Takımı'nda gösterdiği başarılı performansın ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'na transfer olduğunu belirten Fungula, çok iyi bir takımda ve son derece kaliteli bir ligde mücadele ettiklerinin altını çizdi.

        Fungula, Türkiye'de ampute futboldaki kaliteye değinerek, "Başka bir takımda oynamak istemiyorum. Trabzon Büyükşehir Belediyesi benim için en iyi takım. Ampute futbolun en iyi ligi burası, bu ligde çok başarılı takımlar var. Türkiye'deki takımlar hep Avrupa kupalarında oynayıp kazanıyor. Bunun bir sebebi var, burada en iyi ve en kaliteli ampute futbolunu oynuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Trabzon'un hayatında çok önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Fungula, "2022'den beri buradayım, burada yaşamaktan çok memnunum. Çok fazla arkadaşım var, burası benim ikinci memleketim oldu." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Ucuz kasko için 'çıkma'düzünlemesi
        Jesus imzayı atıyor!
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Rus anne-kız cinayetinde dehşet oyunu! Aynı güne iki farklı ülkeye uçak bileti!
        NFC tabanlı dolandırıcılık yüzde 188 arttı!
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Çingene Kızı mozaiğinin kayıp parçası yeniden Türkiye’de
        Fenerbahçe şampiyonluğu neden kaybetti?
        ABD ve İran anlaşacak mı?
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Roma'da mutlu son
        Sibel Kekilli evlendi
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        Bir barajda daha kapaklar açıldı! Tam 18 yıl sonra!
        Bu fotoğraftaki 5 kişi artık yok!
        Kayıp olarak aranıyordu... Tabiat parkındaki gölette kadın cesedi!

        Uzmanlardan "Kurban etini kendi yağı ile pişirin" önerisi
        Trabzon'da sağanak etkili oldu
        Araklı ilçesinde şiddetli yağış sonrası kapanan yollar açılıyor
        Andre Onana'dan Trabzonspor'a veda mesajı
        Trabzon'un Araklı ilçesinde şiddetli yağış İlçenin iç kesimlerindeki bir ço...
        Kaleci Andre Onana, Trabzonspor'a veda mesajı yayımladı