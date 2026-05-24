Kaleci Andre Onana, Trabzonspor'a veda mesajı yayımladı
Trabzonspor'un sezon başında Manchester United'dan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Kamerunlu kaleci Andre Onana, bordo-mavili kulübe veda mesajı yayımladı.
Onana, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trabzonspor'da oynamaktan mutlu olduğunu belirtti.
Trabzonspor'un kazandığı Ziraat Türkiye Kupası'yla birlikte fotoğraflarını paylaşan 30 yaşındaki Onana, "Bu aileye katılmaktan gurur duyuyorum. Görev tamamlandı. Her şeyin en iyisi." ifadesini kullandı.
