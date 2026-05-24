Trabzon'da Kavalık Yaylası Bahar Şenliği düzenlendi

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde Kavalık Yaylası Bahar Şenliği gerçekleştirildi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Rıdvanlı Mahallesinde bu yıl ikincisi düzenlenen şenliğe, Vali Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Vakfıkebir Belediye Başkanı Fuat Koçal, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Şenlikte konuşan Genç, yaylaların birlik ve beraberliğin, kültürün, geçmişin ve geleneklerin yaşatıldığı önemli alanlar olduğunu belirtti.



Bölgede yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Genç, şu ifadeleri kullandı:



"Komandıra bölgesine verdiğimiz bir söz vardı. Karadağ'ı hem Kavalık'tan hem de Deregözü'nden Vakfıkebir ile buluşturacağız demiştik. Geçen yıldan yolumuzda 1900 metrelik bölüm kaldı. İnşallah kısa süre içinde çalışmalara başlıyoruz. Yine Çanakçı bölgemize de söz vermiştik, bu yıl oraya kadar olan çalışmayı da tamamlayacağız. Bizi bu topraklar yetiştirdi. Bu topraklara karşı vefa borcumuz, hizmet borcumuz var. Biz elimizden geleni yapacağız."



Şenliğe katılan vatandaşlar, yağmura rağmen kemençe eşliğinde horon oynadı.







