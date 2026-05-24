Trabzon'da kurban satış ve kesim alanları dezenfekte edildi

Trabzon'da, Kurban Bayramı öncesi il genelindeki kurban satış yerleri ve kesim alanlarında halk sağlığını korumaya yönelik ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı vektörle mücadele ekipleri, kurbanlıkların satış ve kesim alanlarına alınmasıyla birlikte çalışma başlattı.



Açıklamada, Kurban Bayramı öncesinde başlatılan çalışmaların bayramdan sonra da devam edeceği belirtilerek, il genelinde 10 ekipte 32 personelin görev aldığı kaydedildi.

