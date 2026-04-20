        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri BBP Genel Başkanı Destici, Trabzon'da konuştu:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, okullardaki rehberlik eksiğinin kapatılması gerektiğini belirterek, "Rehberlik öğretmenlerinin raporlarının dikkate alınması, bunların uygulanması lazım. Öğrenci, okul, veli işbirliğinin tam olarak sağlanması lazım." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 18:02 Güncelleme:
        Kentteki temasları kapsamında Tarihi Avrasya Pazarı'nı ziyaret eden Destici, esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

        Destici, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin zor dönemlerinin her zaman olduğunu ifade ederek, "Ama biz birlik olduğumuzda tüm meselelerimizi çözebilecek bir milletiz. Onun için birliğimizi koruduğumuz zaman devletimiz kıyamete kadar var olacaktır, ülkemiz payidar olacaktır, milletimiz de inşallah gelecek dönemlerde daha müreffeh, daha mutlu hayat yaşayacaktır." diye konuştu.

        Kahramanmaraş'taki okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Destici, öğretmen Ayla Kara ve öğrencilerin isimlerinin okullarda yaşatılması gerektiğini kaydetti.

        Destici, Kahramanmaraş ziyaretinde ailelerin bu konuda talepleri olduğuna dikkati çekerek, "Ben inanıyorum ki Milli Eğitim Bakanımız da aynı hassasiyettedir ve mutlaka bu da yapılacaktır, yapılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

        Meselenin çözümünün sadece güvenlik boyutu olmadığını vurgulayan Destici, "Çocuklarımızı doğru bilgilerle donatacağız ve kalplerine hem Allah sevgisini hem insan sevgisini yerleştireceğiz." dedi.

        Sosyal medya düzenlemesinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizen Destici, "Okullardaki rehberlik eksiğinin kapatılması lazım. Rehberlik öğretmenlerinin raporlarının dikkate alınması, bunların uygulanması lazım. Öğrenci, okul, veli işbirliğinin tam olarak sağlanması lazım." diye konuştu.

        Destici, temasları kapsamında Vali Tahir Şahin ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i de ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

