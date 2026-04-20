Trabzon'da "Karadeniz Teknoloji ve İnovasyon Günü Yatırımcı Buluşmaları 2" etkinliği düzenlendi

Trabzon'da, "Karadeniz Teknoloji ve İnovasyon Günü Yatırımcı Buluşmaları 2" etkinliği gerçekleştirildi.





Karadeniz Teknik Üniversitesinden (KTÜ) yapılan açıklamaya göre, Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi ev sahipliğinde organize edilen etkinlikte, kamu, üniversite ve iş dünyasının temsilcileri bir araya geldi.





KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, bilginin değere dönüştüğü ölçüde anlam kazandığını belirterek, "Üniversitelerde ortaya çıkan her fikir sanayi ile temas kurduğunda, yatırımcıyla buluştuğunda ve girişimci ruhla yol aldığında gerçek gücünü ortaya koyar." ifadesini kullandı.



Bu tür buluşmaların ortak aklın somut bir örneği olduğunun altını çizen Çuvalcı, etkinliğin sürdürülebilir işbirliği kültürünü güçlendirdiğini kaydetti.



KTÜ Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda düzenlenen programda, KTÜ Mühendislik Fakültesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ercüment Öztürk, "İş Dünyasında Yapay Zeka Kullanımı ve Fırsatlar", KOBİ Uzmanı Kürşat Mazlum ise KOSGEB destek programlarına ilişkin sunum yaptı.





Teknoloji stantlarını ziyaret eden katılımcılar, KTÜ bünyesinde geliştirilen patentli teknolojiler, Ar-Ge projeleri ve girişimci fikirlerini inceledi.



