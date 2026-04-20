Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz'dan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'e ziyaret
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i ziyaret etti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Boyraz, makamında bir araya geldiği Genç ile kentin ulaşım ve altyapı yatırımları hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Boyraz, Trabzon'daki projelere bakanlık olarak destek vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.
Genç ise kente önemli yatırımlar yapıldığını belirterek "Başta şehrimizin evladı Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız sayın Abdulkadir Uraloğlu olmak üzere, şehrimizin ihtiyaç duyduğu projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen bütün ekibine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Genç, ziyaret anısına Boyraz'a gümüş telkari fincan takımı ile Trabzonspor forması hediye etti.
