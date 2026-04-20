        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Orta ve Doğu Karadenizli üreticiler fındıkta iyi verim için sahada

        Orta ve Doğu Karadenizli üreticiler fındıkta iyi verim için sahada

        EKİP - Orta ve Doğu Karadeniz'deki fındık üreticileri, yeni hasat sezonu öncesinde verimli ve kaliteli hasat için bahçelerindeki bakım çalışmalarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Orta ve Doğu Karadenizli üreticiler fındıkta iyi verim için sahada

        EKİP - Orta ve Doğu Karadeniz'deki fındık üreticileri, yeni hasat sezonu öncesinde verimli ve kaliteli hasat için bahçelerindeki bakım çalışmalarına başladı.

        Trabzon, Ordu ve Giresun'daki üreticiler, fındık dallarının yeşermeye başladığı bugünlerde iyi bir sezon geçirmek için çalışıyor.

        Fındık bahçelerindeki yabani otların temizliğine başlayan üreticiler, kozalak akarı ve kahverengi kokarca gibi zararlılarla da mücadele edecek.

        Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, AA muhabirine, her üründe olduğu gibi fındıkta da her ay yapılması gereken çalışmalar olduğunu söyledi.

        Üreticilerin bugünlerde bahçelerindeki yabani otları temizlediğini belirten Ergan, "Bundan sonra da fındığın zararlılarla mücadelesiyle, gübrelenmesiyle alakalı çalışmalar olacak. Biz bununla ilgili hem üreticilere hem de üyelerimize neler yapılması gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunuyoruz." diye konuştu.

        Ergan, süreklilik arz eden bu çalışmaların aksatılmasının ürünün verimini ve kalitesini etkilediğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Kozalak akarı ile hem ilaçlı hem de mekanik dediğimiz şekilde elle toplama yapılmalı. Toplanan akarlar da mutlaka yakılarak yok edilmelidir. Kahverengi kokarcayla ilgili 2017'de TTB olarak mücadele yapılması gerektiğini ilk biz dile getirdik. Bunun için toplantılar, uyarılar yaptık. Bununla da yetinmeyerek köylere kadar giderek, üreticileri bilgilendirdik. Üreticilere örnek olsun diye zirai ilaçlar dağıttık."

        - "Verim ve kaliteye öncelik veriyoruz"

        Özellikle kokarca ile topyekün bir mücadele gerektiğine dikkati çeken Ergan, "Bu mücadelede üreticilerimizin de birlikte hareket etmesi, bahçesi yan yana olanların aynı duyarlılığı göstermesi lazım. Aksi takdirde bir bahçede yapılan ilaçlama ile kokarca yok edilmeye çalışırken, hemen yanındaki bahçede barınma ve üreme imkanı bulabilmektedir. Bu da yapılan mücadeleyi boşa çıkarmaktadır." dedi.

        Ergan, Türkiye'de 750 bin hektarı aşkın fındık bahçesi olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

        "Ortalama 100 kilogram üretebilsek 750 bin ton eder. Geçen yılki rekoltenin 400 bin ton civarında olduğunu, bunun da dünya tüketimi için yeterli olmadığını bilirsek, üretimimizi mutlaka arttırmaz gerekiyor. Aksi takdirde üretimi arttıran diğer ülkeler, pazardaki payımızı azaltabileceklerdir. Onun için borsa olarak verim ve kaliteye öncelik veriyoruz. 'Daha çok çalışıp, daha çok üretip, daha çok satıp, hep birlikte daha çok kazanalım' diyoruz."

        - "Kahverengi kokarcayla kimyasal mücadele devam edecek"

        Ordulu fındık üreticileri de havaların ısınmasıyla bahçelerdeki yeni sezon hazırlıklarına başladı.

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Perşembe ilçesinde üreticilerin bakımlarına başladığı bahçeyi ziyaret etti.

        Perşembe Ziraat Odası Başkanı da olan Soydan, Karadeniz Bölgesi'nde kışın ardından havaların ısınmaya başladığını ve fındıkta yaprakların açtığını söyledi.

        Üreticilerin artık bahçede belli zamanlarda birçok işle uğraşacağını anlatan Soydan, kırılan dalların, sökülen ocakların temizleneceğini dile getirdi.

        Aynı zamanda fındıkta dip temizliğinin de başladığını ifade eden Soydan, "Şu anda azotlu gübrenin birinci boyu sahil kesimlerde atıldı. İkinci boyları artık önümüzdeki günlerde atılacak. Hatta yüksek rakımlı yerlerde de birinci boy şu anda atılmaya başlandı. Üreticilerimizi aslında meşakkatli günler bekliyor. Tabii bu aylardan sonra artık ağustosa kadar bir bahçe temizliğiyle beraber fındığımızı toplamaya hazır vaziyette olmuş olacağız." dedi.

        Kahverengi kokarcanın bölgede verdiği zarara değinen Soydan, şu değerlendirmede bulundu:

        "2026 yılı için kışlak mücadelesinde tarım müdürlüklerimiz, ziraat odalarımız, alanlarda, kırsalda muhtarlarımızla beraber önemli bir çalışma yapıldı. Bugünlerden sonra kahverengi kokarca, havaların ısınmasıyla beraber belki kışlaklarda kalanlar alanlara dönecek. Ciddi mücadele yapılıyor. Kışlaklarda kalan ve alanlara dönecek kahverengi kokarcayla kimyasal mücadele devam edecek."

        - Üreticilere "külleme hastalığı" uyarısı

        Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Yusuf Bilgen de verim ve kalite için fındıkta hastalık ve zararlılarla mücadelenin aktif olarak yürütülmesi gerektiğini söyledi.

        Bilgen, fındık tarım takvimine göre bu dönemde aktif olarak külleme hastalığıyla mücadelenin başlatılması gerektiğine işaret etti.

        Enstitünün Bitki Sağlığı Bölümü Uzmanı Elif Kayakök de bahar döneminde fındık ağaçlarının yapraklarını açtığını hatırlattı.

        Bu dönemde külleme hastalığının görülebileceğini dile getiren Kayakök, üreticilerin bu hastalığa karşı mücadeleye başlayabileceğini belirtti.

        Kayakök, küllemenin öncelikle yaprak altında belirti verdiğini dile getirerek, "Daha sonra yaprağın üst yüzeyinde de kül serpilmiş gibi bir görüntü oluşuyor. Önceki dönemlerde külleme bu kadar sorun değildi üretici için ama 2013'ten beri zarar eşiği yüksek olan yeni bir külleme tipi mevcut. Bu nedenle üreticilerin zarar kaybı uğramama adına ilaçlamalarını düzenli olarak yapmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

        Mayıs ayında da bahçelerde ot temizliğinin yapılması gerektiğini ifade eden Kayakök, yabancı otların küllemeye etkisinin yanı sıra zararlı böceklere de konaklama sağlayabildiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        Deniz ablukaları geçmişte ne kadar etkili oldu?
        Deniz ablukaları geçmişte ne kadar etkili oldu?
        Arkadaşlarına saldırı yapacağını söylemiş
        Arkadaşlarına saldırı yapacağını söylemiş
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Türkiye 'En İyi Turizm Köyleri' listesinde 4 adaylık aldı
        Türkiye 'En İyi Turizm Köyleri' listesinde 4 adaylık aldı
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Bir garip emekli maaşı hikayesi!
        Bir garip emekli maaşı hikayesi!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Koruma polisinin ifadesi çıktı!
        Koruma polisinin ifadesi çıktı!
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Sahnede 'estetik' itirafı
        FC Basel'den Kanye West'e engel
        FC Basel'den Kanye West'e engel
        Togg'da otonom 3 sinyali!
        Togg'da otonom 3 sinyali!
        20-26 Nisan haftalık burç yorumları
        20-26 Nisan haftalık burç yorumları
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Düğün fotoğraflarını sildi
        İstanbul'un gizli hazinesi!
        İstanbul'un gizli hazinesi!
        İkinci elde 'ekonomi' devri
        İkinci elde 'ekonomi' devri

        Benzer Haberler

        Trabzon'da ortaokul öğrencileri okullarında sürdürülebilir tarımı öğreniyor
        Trabzon'da ortaokul öğrencileri okullarında sürdürülebilir tarımı öğreniyor
        Trabzonspor'da 'son dakika' sendromu
        Trabzonspor'da 'son dakika' sendromu
        Yüksek fiyat verenler oldu ama o baba yadigarı diye satmıyor Babasının hatı...
        Yüksek fiyat verenler oldu ama o baba yadigarı diye satmıyor Babasının hatı...
        Trabzonspor-Başakşehir maçının ardından
        Trabzonspor-Başakşehir maçının ardından
        Trabzonspor-Başakşehir maçının ardından
        Trabzonspor-Başakşehir maçının ardından
        Savic: "Son saniye, son maça kadar o mücadele her zaman verilecek"
        Savic: "Son saniye, son maça kadar o mücadele her zaman verilecek"