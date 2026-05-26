Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten Kurban Bayramı mesajı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kurban Bayramı'nı kutladı.



Genç, mesajında, Kurban Bayramı'nın milletin manevi değerlerini en güçlü şekilde yaşadığı özel günlerden biri olduğunu belirterek, bayramların kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin birleştiği, dayanışma ve kardeşlik duygularının en güzel şekilde yaşandığı müstesna zamanlar olduğunu bildirdi.





Bayramların paylaşmanın, yardımlaşmanın ve ihtiyaç sahiplerini gözetmenin önemini bir kez daha hatırlattığına işaret eden Genç, Trabzon'da bayramın huzur ve güven içinde geçmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli tüm tedbirleri aldıklarını kaydetti.



Genç, hemşehrilerinin bayramı rahat ve huzurlu bir şekilde geçirmesi için ekiplerin sahada görev başında olacağını vurgulayarak, "Bu vesileyle başta Trabzonlu hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, bayramın sağlık, huzur, bereket ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.





Başkan Genç, bayramın üçüncü günü 10.30'da Büyükşehir Belediyesinin Atapark'taki ana hizmet biasında gerçekleştirilecek bayramlaşma programına tüm vatandaşları davet etti.

