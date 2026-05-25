Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzon'un bazı ilçelerinde yağış etkili oldu

        Trabzon'un bazı ilçelerinde yağış etkili oldu

        Trabzon'un Araklı ve Sürmene ilçelerinde şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2026 - 13:06 Güncelleme:
        Trabzon'un bazı ilçelerinde yağış etkili oldu

        Trabzon'un Araklı ve Sürmene ilçelerinde şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

        İlçeye bağlı bazı mahallelerde aralıklarla devam eden yağışın ardından kapanan 16 mahalle yolu, ekiplerce yapılan çalışmayla ulaşıma açıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, TİSKİ Genel Müdürlüğü, AFAD, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü, DSİ 22. Bölge Müdürlüğüne bağlı 106 personel, 20 araç ve 40 iş makinesinin, yağıştan etkilenen bölgelerde görev aldığı belirtildi.

        Çalışmalarda kurumlar arası koordinasyonun sağlandığına işaret edilen açıklamada, "Trabzonda' etkili olan ve metrekareye 53 kilogram yağışın düştüğü sağanak sonrası Araklı ve Sürmene ilçelerinde meydana gelen sel, heyelan ve su taşkınlarına karşı Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri yoğun çalışma yürüttü." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin öncelikli konu olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "İlimizde etkili olan yoğun yağışlar sonrasında meydana gelen sel, heyelan ve su taşkınları nedeniyle vatandaşlarımızın mağduriyetinin engellenmesi için ekiplerimiz anında müdahale çalışmalarına başlamış ve yoğun bir gayreti ortaya koymuştur. AFAD, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü, DSİ 22. Bölge Müdürlüğü ve ilçe belediyelerimizle yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde ulaşıma kapanan mahalle yollarımız yeniden açılmış, ekiplerimiz ara yollarda ve riskli bölgelerde çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesine" ilişkin açıklama
        YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesine" ilişkin açıklama
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        AYM'den dikkat çeken iptal kararı
        AYM'den dikkat çeken iptal kararı
        "İki santrfor alacağız, isimleri belli!"
        "İki santrfor alacağız, isimleri belli!"
        Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek
        Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Anne ile oğlunun yürek yakan ölümü!
        Anne ile oğlunun yürek yakan ölümü!
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Jesus imzayı atıyor!
        Jesus imzayı atıyor!
        Ucuz kasko için 'çıkma'düzünlemesi
        Ucuz kasko için 'çıkma'düzünlemesi
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Eğlence dolu Saint-Tropez tatili
        Eğlence dolu Saint-Tropez tatili
        Roma'da mutlu son
        Roma'da mutlu son
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        Sibel Kekilli evlendi
        Sibel Kekilli evlendi
        Bir barajda daha kapaklar açıldı! Tam 18 yıl sonra!
        Bir barajda daha kapaklar açıldı! Tam 18 yıl sonra!
        Rus anne-kız cinayetinde dehşet oyunu! Aynı güne iki farklı ülkeye uçak bileti!
        Rus anne-kız cinayetinde dehşet oyunu! Aynı güne iki farklı ülkeye uçak bileti!
        Bu fotoğraftaki 5 kişi artık yok!
        Bu fotoğraftaki 5 kişi artık yok!

        Benzer Haberler

        Trabzon'da ekiplerin sel ve heyelan seferberliği Metrekareye 53 kilogram ya...
        Trabzon'da ekiplerin sel ve heyelan seferberliği Metrekareye 53 kilogram ya...
        Bacağını trafik kazasında kaybeden Angolalı Fungula futbol ile hayata tutun...
        Bacağını trafik kazasında kaybeden Angolalı Fungula futbol ile hayata tutun...
        Uzmanlardan "Kurban etini kendi yağı ile pişirin" önerisi
        Uzmanlardan "Kurban etini kendi yağı ile pişirin" önerisi
        Trabzon'da sağanak etkili oldu
        Trabzon'da sağanak etkili oldu
        Araklı ilçesinde şiddetli yağış sonrası kapanan yollar açılıyor
        Araklı ilçesinde şiddetli yağış sonrası kapanan yollar açılıyor
        Andre Onana'dan Trabzonspor'a veda mesajı
        Andre Onana'dan Trabzonspor'a veda mesajı