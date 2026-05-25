Trabzon'un bazı ilçelerinde yağış etkili oldu

Trabzon'un Araklı ve Sürmene ilçelerinde şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi.



İlçeye bağlı bazı mahallelerde aralıklarla devam eden yağışın ardından kapanan 16 mahalle yolu, ekiplerce yapılan çalışmayla ulaşıma açıldı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, TİSKİ Genel Müdürlüğü, AFAD, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü, DSİ 22. Bölge Müdürlüğüne bağlı 106 personel, 20 araç ve 40 iş makinesinin, yağıştan etkilenen bölgelerde görev aldığı belirtildi.



Çalışmalarda kurumlar arası koordinasyonun sağlandığına işaret edilen açıklamada, "Trabzonda' etkili olan ve metrekareye 53 kilogram yağışın düştüğü sağanak sonrası Araklı ve Sürmene ilçelerinde meydana gelen sel, heyelan ve su taşkınlarına karşı Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri yoğun çalışma yürüttü." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin öncelikli konu olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:



"İlimizde etkili olan yoğun yağışlar sonrasında meydana gelen sel, heyelan ve su taşkınları nedeniyle vatandaşlarımızın mağduriyetinin engellenmesi için ekiplerimiz anında müdahale çalışmalarına başlamış ve yoğun bir gayreti ortaya koymuştur. AFAD, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü, DSİ 22. Bölge Müdürlüğü ve ilçe belediyelerimizle yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde ulaşıma kapanan mahalle yollarımız yeniden açılmış, ekiplerimiz ara yollarda ve riskli bölgelerde çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir."

