        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski polis tutuklandı

        Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski polis tutuklandı

        Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden adliyeye sevk edilen eski polis Gökhan Ertok tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 18:20 Güncelleme:
        Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye getirildi.


        Savcılıkça ifadeleri alınan 4 zanlıdan eski polis memuru Gökhan Ertok, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Polislikten ihraç edilen Ertok'un, Gülistan Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia ediliyor.

        Adliyeye sevk edilen Erdoğan E, Savaş G. ve Süleyman Ö'nün savcılıktaki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Tutuklanan ihraç polis hesaba girip 2 kişiyi silmiş!
