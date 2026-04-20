Çatak'ta sağanak nedeniyle derelerin debisi yükseldi

Van'ın Çatak ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle derelerin debisi yükseldi.



İlçede aralıklarla etkisini sürdüren yağış dolayısıyla Cumhuriyet Mahallesi'nden geçen iki derenin su seviyesi arttı.



Çarşı merkezindeki köprünün üzerinde bulunan bir kafe tedbir amaçlı kapatıldı.



Belediyeden yapılan açıklamada, son günlerde etkisini artıran yağışlar ve yüksek kesimlerdeki karların erimesi sonucu ilçedeki derelerde taşkın riski oluştuğu belirtildi.



Açıklamada, olası olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla vatandaşların yoğun olarak kullandığı köprünün geçici olarak ulaşıma kapatıldığı ve çevresinde güvenlik önlemleri alındığı bildirildi.

