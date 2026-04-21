Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Türkiye Disleksi Vakfı Van Şubesi açıldı

        Türkiye Disleksi Vakfı Van Şubesi açıldı

        Van'da Türkiye Disleksi Vakfı'nın Van'da açtığı şube faaliyetlerine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 15:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özel öğrenme güçlüğü yaşayan bireylere eğitim ve destek sağlamak amacıyla 12 yıl önce kurulan Vakfın ilk şubesi Van'da açıldı.

        Programda konuşan Türkiye Disleksi Vakfı Genel Başkanı Elif Yavuz, 11 yıl önce kızına disleksi tanısı koyulduğunu söyledi.

        Çocuklarda öğrenme güçlüğünün yanı sıra dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüselliğin görüldüğünü belirten Yavuz, "Kurulduğumuz ilk günden itibaren çok yoğun çalışıyoruz, halen de aynı yoğunlukla devam ediyoruz. Dört tane uluslararası kongre yaptık. Pandemiden hemen sonrasında da 15 ülkenin katılımıyla uluslararası bir program gerçekleştirdik." dedi.

        Vakfın Van Şube Başkanı Filiz Takva ise "Van'da kurulan şubemiz ile öğretmenlerimize, ailelerimize ve öğrencilerimize yönelik bilinçlendirme çalışmaları, eğitimler, seminerler, değerlendirme süreçleri ve destek programları yürütmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda çocuklarımızın yalnız olmadığını hissettirecek bir dayanışma ağı kurmak istiyoruz. Bu süreçte en büyük gücümüz toplumun duyarlılığı ve kurumlarımızın iş birliği olacaktır." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Firari Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı!
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        Özel okul soruşturması genişliyor
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Telefonlarda değişen batarya zorunlu olacak!
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Carlson Trump'a destek verdiği için özür diledi
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Ayrılık iddiası
        Sörloth'ta dev rakip!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kupada derbi rotasyonu!
        135 milyon lira haraç istediler! İkinci saldırı!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        Dünyanın en güzel kadını seçildi
