Van'da jandarma ekiplerince 443 kilo 159 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 443 kilo 159 gram uyuşturucu ile 718 uyuşturucu hap ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin narkotik suçlarla mücadele çalışmaları sürüyor.



Bu kapsamda, 20 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Çaldıran, Başkale ve Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlıklarına bağlı ekiplerce operasyonlar düzenlendi.





Operasyonlarda 394 kilo 332 gram skunk, 30 kilo 680 gram esrar, 18 kilo 147 gram sentetik uyuşturucu ve 718 uyuşturucu hap ele geçirildi.



Gözaltına alınan 21 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

