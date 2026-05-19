        Yozgat Haberleri Yozgat'ta 2. Uluslararası Halk Dansları Şenliği başladı

        Yozgat Belediyesince 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen "2. Uluslararası Halk Dansları Şenliği" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 17:34 Güncelleme:
        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen şenlikte, Moldova, Gagavuzya ve Kuzey Osetya ile Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen folklor ekiplerinin sergilediği gösteriler vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

        Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl ilk kez uluslararası düzeyde düzenledikleri festivalin kendileri açısından önemli bir tecrübe olduğunu söyledi.

        Bu yıl festivalin ikincisini gerçekleştirdiklerini belirten Arslan, organizasyonun zamanla daha da gelişeceğine inandığını kaydetti.

        Arslan, festivalin 3 gün süreceğini, farklı ülkelerden 6 grubun Yozgat'a geldiğini ve ilerleyen yıllarda daha fazla grupla bir araya gelmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

        Festivalin başarılı geçeceğine inandığını ifade eden Arslan, Yozgat'ı hem Türkiye'ye hem de dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını aktardı.

        Etkinlik, çeşitli programların ardından 21 Mayıs'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme!
