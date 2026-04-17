        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri GÜNCELLEME - Zonguldak'ta maden ocağında elektrik akımına kapılan işçi öldü

        Zonguldak'ta özel bir maden ocağında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden işçinin cenazesi toprağa verildi.

        Giriş: 17.04.2026 - 01:17 Güncelleme:
        Asma Mahallesi'ndeki özel maden ocağında çalışan 42 yaşındaki işçi Suat Kulakçı, henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kulakçı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kulakçı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kulakçı'nın cenazesi, yakınları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak merkez ilçeye bağlı Kumtarla köyüne getirildi.

        Üç çocuk babası Kulakçı için burada helallik alındı, dua edildi.

        Kulakçı'nın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

        Suat Kulakçı'nın emekliliğine bir ay kaldığı ve ağabeyi Kenan Kulakçı'nın da 2017 yılında aynı ocakta meydana gelen karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu yaşamını yitiren iki işçiden biri olduğu öğrenildi.

        Törene Kulakçı'nın ailesinin ve yakınlarının yanı sıra Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, siyasi parti temsilcileri ve köy sakinleri katıldı.

        - "Emekliliğine bir ay kalmıştı"

        Kulakçı'nın arkadaşı emekli madenci Ramazan Altın, gazetecilere, çocukluklarının beraber geçtiğini, yıllar önce maden işlerine beraber başladıklarını söyledi.

        Ağabeyinin vefatının ardından Kulakçı'ya destek olmaya çalıştıklarını belirten Altın, "Emekliliğine bir ay kalmıştı. 'Emekli olduktan sonra maden sektörünü bırakacağım, kafama göre bir şeyler yapacağım.' dedi. Dün akşamki elim kaza sonucunda arkadaşımızı kaybettik." dedi.

        Altın, iki kardeşin aynı ocakta hayatını kaybetmesinin ailesi ve yakınları için çok zor olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Barrack Habertürk'e konuştu
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        MHP 7 İl Teşkilatını feshetti
        Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi iddiası!
        Tuncay Sonel açığa alındı
        Saldırının gerçekleştiği okulla ilgili flaş gelişme!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        80 karat, 16 gram ve sarı elmasla işlenmiş pırlanta! Değeri: 3 milyon dolar!
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Boşandılar
        Zengin cesareti
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        Gözyaşlarını tutamadı
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Sessizliğini bozdu
