Tayvan'da yerel seçimler sonrası istifa

Merkezi Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ada'daki 17 bin 649 merkezde oy verme işlemi sabah saatlerinde başladı.

Yaklaşık 23,5 milyon nüfuslu Ada'da 19,13 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor. Oy kullanabilecek kişi sayısı nüfusun yüzde 82'sini oluşturuyor.

Seçimlerde 16 vilayet ve 6 büyükşehrin belediye başkanları, yerel meclis üyeleri ve alt düzeydeki yerel yöneticiler belirlendi. Ayrıca seçmen yaşının 20'den 18'e düşürülmesini öngören anayasa değişikliği oylandı.

Seçimlerde ilk gelen sonuçlara göre başkent Taipei dahil olmak üzere birçok bölgede zafere ulaşan ana muhalefet partisi Koumintag (KMT) oldu.