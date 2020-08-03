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Olayla ilgili Cide Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Sadece uyarıda bulunduğu için, temizlik görevlimiz Ova-altı piknik alanında darbedildi. Olayın takipçisiyiz. Kamuoyuna duyururuz. Nüfusun 10 katına çıktığı şu günlerde büyük özveri ile çalışan çalışma arkadaşlarımıza şiddet olayını kınıyor bir daha olmamasını temenni ediyoruz" denildi.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ayrıca, olayı gerçekleştirenlerin emniyet mensuplarınca gözaltına alındığı da duyurularak, "Belediyemiz, çalışanımız İlker beyin yanında ve arkasında duracaktır. Gerekli cezayı almaları için yapılması gereken yasal işlemler konusunda müdahil olacağız" ifadeleri kullanıldı.