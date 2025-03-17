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        Yerleştirdiği gizli kamera fark edilince patronunu rehin aldı!

        İstanbul Maltepe'de hareketli dakikalar yaşandı. Bir iş yerinde yaşanan olayda özel güvenlik görevlisi çalışan kişi, patronunun odasına yerleştirdiği gizli kamera fark edilince dehşet saçtı. Defalarca ateş açan saldırgan iş yeri sahibini rehin aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 15:20 Güncelleme: 17.03.2025 - 15:20
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        Yerleştirdiği gizli kamera fark edilince patronunu rehin aldı!
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        Maltepe'de iddiaya göre bir şirkette özel güvenlik görevlisi ve şoför olarak çalışan bir kişi, patronunun odasına ses ve görüntü kaydetmek için gizli kamera yerleştirdi.

        DHA'nın haberine göre patronunun düzeneği fark etmesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen tartışma sonrası şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

        Olay saat 11.00 sıralarında bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan İlker K., iddiaya göre şoförlüğünü yaptığı patronu Fehmi. K.'nin odasına gizli kamera yerleştirdi. Durumu fark eden Fehmi K. şoförü İlker K. ile tartışmaya başladı.

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        DEFALARCA ATEŞ ETTİ

        Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Fehmi K., şoförü İlker K.'yi işten çıkaracağını söyleyince öfkelenen şüpheli silahla patronunu odasında rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada şüpheli olay yerinden kaçtı.

        Rehin alınan Fehmi K. olay sonrası polis ekipleriyle görüştüğü sırada şüpheli tekrar iş yerine geldi. Elindeki silahla iş yerinin kapısına defalarca ateş eden İlker K. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polis ekipleri tarafından yakalandı.

        Şüpheli İlker K. ve patronu Fehmi K.'nin birbirilerini cezaevinden tanıdığı ve koğuş arkadaşı oldukları öğrenildi. Saldırgan İlker K. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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