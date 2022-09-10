Yeşil patates yemek güvenli mi?

YEŞİL KISMI KESMEK İŞE YARAR MI?

Beslenme uzmanı Amidor, "Güvenli olması için yeşil patatesleri veya patatesin yeşil kısımlarını yememeniz önerilir. Yapılacak en güvenli şey yeşil patatesleri atmak. Patatesin üzerinde az miktarda yeşillik varsa, etrafını kesip kalan patatesi yiyebilirsiniz ama yine de, güvende olmak için yeşil patatesleri tüketmemek en iyisi" dedi.