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Yeşilçam'ın önemli isimlerinden Rıza Pekkutsal, 87 yaşında yaşamını yitirdi

Yeşilçam'a damgasını vuran 'Bombacı Mülayim', 'Yedi Bela Hüsnü' gibi filmlerdeki rolüyle hafızalarda yer eden Rıza Pekkutsal, 87 yaşında yaşamını yitirdi

Yeşilçam'ın önemli isimlerinden Rıza Pekkutsal, 87 yaşında yaşamını yitirdi
Yeşilçam'ın önemli ismi hayatını kaybetti
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AA

Yeşilçam'ın önemli isimlerinden Rıza Pekkutsal, 87 yaşında yaşamını yitirdi.

87 yaşındaki sinema ve tiyatro sanatçısı Pekkutsal, hayatını kaybetti.

Pekkutsal'ın vefat haberi üzerine çok sayıda sanatsever sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bombacı Mülayim, Yedi Bela Hüsnü filmleriyle yüzümüzü güldüren, Buca'mızın önemli bir değeri olan hemşehrimiz, sinema ve tiyatro sanatçısı Rıza Pekkutsal'ı kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Pekkutsal, yarın Buca Yaylacık Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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