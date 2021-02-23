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"Yeşilçam'ın unutulmazlarından: Orçun Sonat"

Rol aldığı birçok filmde Türkan Şoray, Fatma Girik ve Hülya Koçyiğit ile başrolleri paylaşan, oynadığı dini ve tarihi filmlerle unutulmayan sinema sanatçısı Orçun Sonat, vefatının 14. yılında anılıyor.

AA

Asıl adı "Orçun Alkan" olan oyuncu, Samsun'da 1942'de dünyaya geldi. İlkokuldan eğitiminin ardından ailesiyle Ankara'ya taşınan Sonat, Ankara Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü'ne başladı ancak ilk yılın sonunda okuldan ayrıldı.

Sonat, Kuleli Askeri Lisesi'ni bitirerek, 1961'de subay oldu. Kıdemli üsteğmen olarak 1969'da ordudan ayrılan sanatçı, profesyonel oyunculuğa adım attığı Lale Oraloğlu tiyatrosunda 4 yıl çalıştı.

"Kralın Kısrağı" ve "Vatan Yahut Silistre"nin de aralarında bulunduğu çok sayıda oyunda başrol oynayan sanatçı, 1970'li yıllarda, yardımcı rollerle sinemada görünmeye başladı.

Usta oyuncu, 1971'de yapımcılığını Lale Oraloğlu'nun yaptığı "Bir Kadın Tuzağı" filminde başrolde yer aldı.

- Yüzden fazla filmde oynadı

Orçun Sonat, 1970'li yıllardan itibaren sinemaya ağırlık vererek, çoğu başrol olmak üzere, 100'den fazla filmde rol aldı. Çok sayıda televizyon dizisinde de oynayan Sonat, yönetmenliğini Nejat Saydam'ın üstlendiği, 1973 yapımı "Asiye Nasıl Kurtulur" filminde Türkan Şoray ile başrolleri paylaştı.

Başrollerini Hülya Koçyiğit ile paylaştığı, Orhan Kemal'in romanından uyarlanan, 1974 yapımı "Sokaklardan Bir Kız" filmdeki performansıyla Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Çeşitli televizyon dizilerinde de rol alan Sonat, 1980'de Oraloğlu Tiyatrosu'na ortak oldu. Usta oyuncunun, sinema ve tiyatro oyuncusu Selma Sonat ile evliliğinden Orsel ve Selçun, ikinci evliliğini yaptığı Sevgi Sonat'tan ise Vuslat ve Fatih Orkun adlı çocukları dünyaya geldi.

Akciğer kanseri nedeniyle Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) üç yıl tedavi gören sanatçı, 24 Şubat 2007'de 65 yaşındayken hayatını kaybetti. Sanatçının cenazesi, Üsküdar Selimiye Camisi'nde kılınan namazın ardından Kurtköy mezarlığında toprağa verildi.

Usta oyuncunun rol aldığı yapımlardan bazıları şöyle:

"Memleket Hikayeleri", "Gizli Tünel", "Yusuf Yüzlü", "Kalp Gözü", "Kurşun Yarası", "Alacakaranlık", "Gülbeyaz", "Güz Gülleri", "Bizim Aile", "Aşkına Eşkıya", "Gurbet Sancısı", "Şampiyon", "Bize Ne Oldu", "Güzel Günler", "Aynalı Tahir", "Gurbetçiler", "Çiçek Taksi", "Geçmişin İzleri", "Garip Bir Koleksiyoncu", "İftira / Hasan Sezai Hz.", "Üç Kişilik Dünya", "Uyanış / Davud-i Tai Hz.", "Geceler", "Deli Balta", "Abdulkadir-i Geylani Hz.", "Sürgün", "Kavak Ailesi", "Sefiller", "Mesela Muzaffer", "Kuruluş / Osmancık", "Cennet Gözlüm", "Belene", "Ölmeyen Şarkı", "Sokaklardan Bir Kız", "Sezercik Küçük Mücahit", "Mağlup Edilemeyenler", "Hasret", "Asiye Nasıl Kurtulur", "Ömer Hayyam", "Yalancı", "Sazlık", "Rabia / İlk Kadın Evliya", "Hazreti Ömer", "Süpermen Geliyor", "Aşkların En Güzeli", "Bir Kadın Tuzağı", "Ana Gibi Yar Olmaz"

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