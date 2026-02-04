Yeşilırmak'ta seviye 2 metre yükseldi!

Geçen yıl kuraklığın etkisiyle derelerin kuruduğu Amasya’da son bir ayda yağan kar ve yağmur suları Yeşilırmak Nehri’nin su seviyesini artırdı.

İHA'da yer alan habere göre Amasya Valiliği’nin sel ve taşkın uyarısı yaptığı şehirde yer yer 2 metreye kadar yükselen nehir suları nedeniyle bir piknik alanındaki masalar akıntıya kapıldı.

Şehrin ortasından geçen Yeşilırmak Nehri, eriyen kar ve yağmur sularının etkisiyle coştu. Su seviyesindeki artış halkı sevindirirken, Amasya Valiliği ise sel ve taşkın uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada, "İlimiz ve komşu illerde son günlerde meydana gelen yoğun yağışlar sonrası özellikle Yeşilırmak ile ırmağı besleyen derelerde su seviyesinin artmakta olduğu Devlet Su İşleri tarafından tespit edilmiştir. Bu kapsamda vatandaşlarımızın özellikle kırsal bölgelerde, ırmak ve dere yataklarında meydana gelebilecek taşkın ile sel gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmalarını rica ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

PİKNİK MASALARI AKINTIYA KAPILDI

Helvacı Mahallesi civarında Çağlayan Köprüsü yakınlarındaki piknik alanının bir kısmında kamelyalar yükselen suların arasında kaldı. 4 piknik masası akıntıya kapıldı. Diğer piknik masaları ise ağaçlara iplerle bağlanması sayesinde kurtarıldı.