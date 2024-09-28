Yetim Vakfı'nın yeni binası açıldı

İstanbul'un Fatih ilçesinde, Yetim Vakfı'nın yeni genel merkez binası açıldı. Kuveyt Uluslararası İslami Yardımlaşma Örgütü ile Kuveytli bağışçıların desteğiyle yenilenen binanın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, Kuveyt ve Türkiye'nin milli marşları çalındı. Törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, bakanlık bünyesinde yetimlere yönelik yapılan çalışmaları anlatarak, toplumda Yetim Vakfı gibi oluşumların güzel birer örnek olduğunu söyledi.

Yetim bir Peygamber'in ümmeti olarak yetimlere yardımda devletin bütün imkanlarının seferber edildiğini belirten Yenigün, şöyle konuştu:

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"Böyle bir vakfın açılışında olmak onur verici bizler için. Bakanlığımız yetimler ve öksüzler konusun da çeşitli çalışmalar yapan bir bakanlık. Çocuk Genel Müdürlüğü'müzün bir de daire başkanlığı var ve valilerimizle istişare ederek ortak projelerle tüm Türkiye'de çalışmalar yürütmekteyiz. Yetimlere ulaşmak için devletimizin her türlü imkanını kullanıyoruz, desteğini sunuyoruz. Sosyal hizmet desteklerimiz Türkiye'deki tüm yetimlere yönelik yapılıyor."

"BU SENE YİNE MEKTUPLARIMIZI YAZDIK"

İstanbul Valisi Davut Gül, yetimlerin Hz. Peygamber'in emaneti olduğunu belirterek, onlar için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Yetimlere yönelik yürütülen "Bir çocuk bir dilek" projesinin bu yıl da devam edeceğini ifade eden Gül, şunları söyledi: