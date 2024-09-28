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        Haberler Gündem Güncel Yetim Vakfı'nın yeni binası açıldı | Son dakika haberleri

        Yetim Vakfı'nın yeni genel merkez binası törenle açıldı

        İstanbul'da, Yetim Vakfı'nın yeni genel merkez binası törenle açıldı. Törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, bakanlık bünyesinde yetimlere yönelik yapılan çalışmaları anlatarak, toplumda Yetim Vakfı gibi oluşumların güzel birer örnek olduğunu söyledi. İstanbul Valisi Davut Gül, yetimlerin Hz. Peygamber'in emaneti olduğunu belirterek, onlar için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Vali Gül, yetimlere yönelik yürütülen "Bir çocuk bir dilek" projesinin bu yıl da devam edeceğini ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 16:01 Güncelleme: 28.09.2024 - 16:01
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        Yetim Vakfı'nın yeni binası açıldı
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        İstanbul'un Fatih ilçesinde, Yetim Vakfı'nın yeni genel merkez binası açıldı. Kuveyt Uluslararası İslami Yardımlaşma Örgütü ile Kuveytli bağışçıların desteğiyle yenilenen binanın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, Kuveyt ve Türkiye'nin milli marşları çalındı. Törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, bakanlık bünyesinde yetimlere yönelik yapılan çalışmaları anlatarak, toplumda Yetim Vakfı gibi oluşumların güzel birer örnek olduğunu söyledi.

        "DESTEKLERİMİZ TÜRKİYE'DEKİ TÜM YETİMLERE YÖNELİK"

        Yetim bir Peygamber'in ümmeti olarak yetimlere yardımda devletin bütün imkanlarının seferber edildiğini belirten Yenigün, şöyle konuştu:

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        "Böyle bir vakfın açılışında olmak onur verici bizler için. Bakanlığımız yetimler ve öksüzler konusun da çeşitli çalışmalar yapan bir bakanlık. Çocuk Genel Müdürlüğü'müzün bir de daire başkanlığı var ve valilerimizle istişare ederek ortak projelerle tüm Türkiye'de çalışmalar yürütmekteyiz. Yetimlere ulaşmak için devletimizin her türlü imkanını kullanıyoruz, desteğini sunuyoruz. Sosyal hizmet desteklerimiz Türkiye'deki tüm yetimlere yönelik yapılıyor."

        "BU SENE YİNE MEKTUPLARIMIZI YAZDIK"

        İstanbul Valisi Davut Gül, yetimlerin Hz. Peygamber'in emaneti olduğunu belirterek, onlar için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Yetimlere yönelik yürütülen "Bir çocuk bir dilek" projesinin bu yıl da devam edeceğini ifade eden Gül, şunları söyledi:

        "Projemiz özetle şöyle; sosyal yardımlaşmaya kayıtlı bütün yetimlere bir mektup yazarak onların 3 tane dileğini yazmalarını istedik. 3 dileğinden de bir tanesini hayırseverlerimizle birlikte yerine getirdik. Bu sene yine mektuplarımızı yazdık. Önümüzdeki çarşamba günü bunun tanıtımını yapacağız. İnşallah ekim ayı sonuna kadar da gelen mektuplardan, üç dilekten en az bir tanesini yerine getirmiş olacağız."

        "MADDİ VE MANEVİ YANLARINDAYIZ"

        Yetim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yılmaz, Türkiye'nin haricinde de çok sayıda ülkede yetim ve öksüz kalan çocuklar ile ailelere yardım ulaştırdıklarını, onların maddi ve manevi yanlarında olduklarını dile getirdi.

        "EĞİTİMLERİ VE GELECEKLERİ ÇİN ÖNEMLİ BİR YER"

        Kuveyt Uluslararası İslami Yardımlaşma Örgütü Başkanı Dr. Abdullah Matuk ise binanın yetimlerin eğitimleri ve gelecekleri için önemli bir yer olacağını aktardı.

        Açılış töreninde, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turhan ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım da teşekkür konuşması yaptı.

        Konuşmaların ardından katılımcılar kurdele keserek binanın açılışını gerçekleştirdi.

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        #yerel haberler
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        #Yetim Vakfı
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