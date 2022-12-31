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Yılbaşı Gecesi filmi konusu nedir? Gülse Birsel'in Yılbaşı Gecesi filmi oyuncuları kimler?

Ünlü oyuncu ve yazar Gülse Birsel'in yeni filmi Yılbaşı Gecesi, gün itibariyle izleyicilerin beğenisine sunuldu. Güçlü oyuncu kadrosu ve eğlenceli konusuyla büyük ilgi gören filme dair tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...

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  • Yılbaşı Gecesi filmi konusu nedir? Gülse Birsel'in Yılbaşı Gecesi filmi oyuncuları kimler?

    Uzun bir süredir heyecanla beklenen Yılbaşı Gecesi filmi nihayet yayınlandı. Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı ve kahkaha tufanı olan filmle ilgili tüm ayrıntıları derledik!
  • Yılbaşı Gecesi filmi konusu nedir? Gülse Birsel'in Yılbaşı Gecesi filmi oyuncuları kimler?

    GÜLSE BİRSEL'İN YILBAŞI GECESİ FİLMİ HANGİ KANALDA?

    Gülse Birsel'in Yılbaşı Gecesi filmi sadece Disney Plus üzerinden izlenebiliyor
  • Yılbaşı Gecesi filmi konusu nedir? Gülse Birsel'in Yılbaşı Gecesi filmi oyuncuları kimler?

    YILBAŞI GECESİ KONUSU NEDİR?

    Film, pandeminin sonlarına yaklaştığını umarak uzun bir zaman sonra tüm sevdikleriyle bir arada 'Yılbaşı Gecesi'nde buluşmaya hazırlanan 'Didem'in yılbaşı sabahında aldığı tatsız haberle başlar. Günlerdir sevdikleriyle birlikte 'Yılbaşı Gecesi'ni kutlamayı hayal ederken son anda ilan edilen sokağa çıkma yasağı 'Didem'in tüm hayallerinin yıkılmasına sebep olur. Ozan pandemi süreci boyunca eve hapsolmuş olan eşinin günlerdir özenerek hazırlandığı 'Yılbaşı Gecesi'ni kötü geçirmemesi adına, çareyi sitedeki komşularını kapı kapı gezerek partiye çağırmakta bulur.
  • Yılbaşı Gecesi filmi konusu nedir? Gülse Birsel'in Yılbaşı Gecesi filmi oyuncuları kimler?

    Birbiriyle asla bir araya gelmemesi gereken insanların yanlışlıkla çağırıldığı bu komşu partisinin neye yol açacağı ve nasıl bir 'Yılbaşı Gecesi' geçirecekleri ise büyük bir merak konusudur.
  • Yılbaşı Gecesi filmi konusu nedir? Gülse Birsel'in Yılbaşı Gecesi filmi oyuncuları kimler?

    YILBAŞI GECESİ OYUNCULARI

    Filmin oyuncu kadorusunda Alican Yücesoy, Alina Boz, Ayta Sözeri, Boran Kuzum, Büşra Pekin, Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Emir Benderlioğlu, Fatih Artman, Gülse Birsel, İrem Sak, Kubilay Tunçer, Nazmi Sinan Mıhçı, Serkan Keskin, Şebnem Bozoklu ve Zeynep Güngör yer alıyor.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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