YILBAŞI GECESİ KONUSU NEDİR?

Film, pandeminin sonlarına yaklaştığını umarak uzun bir zaman sonra tüm sevdikleriyle bir arada 'Yılbaşı Gecesi'nde buluşmaya hazırlanan 'Didem'in yılbaşı sabahında aldığı tatsız haberle başlar. Günlerdir sevdikleriyle birlikte 'Yılbaşı Gecesi'ni kutlamayı hayal ederken son anda ilan edilen sokağa çıkma yasağı 'Didem'in tüm hayallerinin yıkılmasına sebep olur. Ozan pandemi süreci boyunca eve hapsolmuş olan eşinin günlerdir özenerek hazırlandığı 'Yılbaşı Gecesi'ni kötü geçirmemesi adına, çareyi sitedeki komşularını kapı kapı gezerek partiye çağırmakta bulur.