Yılbaşı kutlamasında çıkan kavgaya müdahale eden polis, bıçakla yaralandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde yılbaşı dolayısıyla toplanan iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bu sırada yılbaşı tedbirleri kapsamında bölgede bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru, kavgaya müdahale ettiği sırada bıçakla yaralandı.

AA'nın haberine göre; meslektaşları tarafından ekip aracıyla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.