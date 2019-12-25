2020 resmi tatil günlerinin ilki yılbaşı tatili. 1 Ocak Dünyadaki çoğu ülke tarafından kullanılan miladi takvime göre yılın ilk günü olarak ilan edilmiştir. 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece yılbaşı gecesi veya yılbaşı akşamı olarak adlandırılır. İşte 2020 yılbaşı hakkında merak ettikleriniz
YILBAŞI TATİLİ HANGİ GÜN?
1 Ocak 2020 Çarşamba gününe denk gelmektedir. Perşembe ve cuma günleri için 2 gün izin alınırsa tatil toplamda 5 güne uzatılabilir.
YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?
Yılbaşı bu sene 31 Aralık Salı gününe denk geliyor. 1 Ocak Salı günü resmi olarak tatil. Ancak 31 Aralık tatil değil. Yılbaşı tatili sadece resmi tatil olan 1 Ocak 2020 Çarşamba gününden ibaret olacak.
2020 RESMİ TATİL GÜNLERİ
1 Ocak Yılbaşı
1 GÜN TATİL
18 Ocak İkinci Ara Tatil
16 GÜN TATİL
4 Nisan Üçüncü Ara Tatil
9 GÜN TATİL
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
4 GÜN TATİL
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
3 GÜN TATİL
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
4 GÜN TATİL
23 Mayıs Ramazan Bayramı
4 GÜN TATİL
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
1 GÜN TATİL
30 Temmuz Kurban Bayramı
5 GÜN TATİL
30 Ağustos Zafer Bayramı
2 GÜN TATİL
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
1 GÜN TATİL
16 Kasım Birinci Ara Tatil
1 GÜN TATİL
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