2020 resmi tatil günlerinin ilki yılbaşı tatili. 1 Ocak Dünyadaki çoğu ülke tarafından kullanılan miladi takvime göre yılın ilk günü olarak ilan edilmiştir. 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece yılbaşı gecesi veya yılbaşı akşamı olarak adlandırılır. İşte 2020 yılbaşı hakkında merak ettikleriniz

YILBAŞI TATİLİ HANGİ GÜN?

1 Ocak 2020 Çarşamba gününe denk gelmektedir. Perşembe ve cuma günleri için 2 gün izin alınırsa tatil toplamda 5 güne uzatılabilir.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

Yılbaşı bu sene 31 Aralık Salı gününe denk geliyor. 1 Ocak Salı günü resmi olarak tatil. Ancak 31 Aralık tatil değil. Yılbaşı tatili sadece resmi tatil olan 1 Ocak 2020 Çarşamba gününden ibaret olacak.

2020 RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak Yılbaşı

1 GÜN TATİL

18 Ocak İkinci Ara Tatil

16 GÜN TATİL

4 Nisan Üçüncü Ara Tatil

9 GÜN TATİL

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

4 GÜN TATİL

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

3 GÜN TATİL

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

4 GÜN TATİL

23 Mayıs Ramazan Bayramı

4 GÜN TATİL

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

1 GÜN TATİL

30 Temmuz Kurban Bayramı

5 GÜN TATİL

30 Ağustos Zafer Bayramı

2 GÜN TATİL

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

1 GÜN TATİL

16 Kasım Birinci Ara Tatil

1 GÜN TATİL