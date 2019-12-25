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HaberlerGündemYılbaşı resmi tatil mi? Tatil kaç gün?

Yılbaşı resmi tatil mi? 1 Ocak 2020 kaç gün tatil olacak? 2020 resmi tatil günleri

2019 yılının sonuna yaklaşırken vatandaşlar tarafından 1 Ocak 2020 resmi tatil mi? Yılbaşında tatil varsa kaç gün olacak? sorularının yanıtını merak ediyorlar. Bu sene yılbaşı çarşamba gününe denk geleceği için merak iyice artmaya başladı. İşte 2020 resmi tatiller...

Yılbaşı

2020 resmi tatil günlerinin ilki yılbaşı tatili. 1 Ocak Dünyadaki çoğu ülke tarafından kullanılan miladi takvime göre yılın ilk günü olarak ilan edilmiştir. 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece yılbaşı gecesi veya yılbaşı akşamı olarak adlandırılır. İşte 2020 yılbaşı hakkında merak ettikleriniz

YILBAŞI TATİLİ HANGİ GÜN?

1 Ocak 2020 Çarşamba gününe denk gelmektedir. Perşembe ve cuma günleri için 2 gün izin alınırsa tatil toplamda 5 güne uzatılabilir.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

Yılbaşı bu sene 31 Aralık Salı gününe denk geliyor. 1 Ocak Salı günü resmi olarak tatil. Ancak 31 Aralık tatil değil. Yılbaşı tatili sadece resmi tatil olan 1 Ocak 2020 Çarşamba gününden ibaret olacak. 

2020 RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak Yılbaşı
1 GÜN TATİL

18 Ocak İkinci Ara Tatil 
16 GÜN TATİL

4 Nisan Üçüncü Ara Tatil
9 GÜN TATİL

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
4 GÜN TATİL

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
3 GÜN TATİL

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
4 GÜN TATİL

23 Mayıs Ramazan Bayramı
4 GÜN TATİL

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
1 GÜN TATİL

30 Temmuz Kurban Bayramı
5 GÜN TATİL

30 Ağustos Zafer Bayramı
2 GÜN TATİL

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
1 GÜN TATİL

16 Kasım Birinci Ara Tatil
1 GÜN TATİL

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