Tarım Kredi Marketleri 16 - 31 Aralık indirimli ürünler listesi yayınlandı! Peki, 16 Aralık Cuma gününden itibarfen gçerli olan Tarım Kredi Marketlerinde hangi indirimli ürünler var? Hemen belirtelim ki, yılbaşı sofralamarımız süsleyecek atıştırmalıklardan temizlik malzemelerine kadar bu hafta birçok üründe indirim sürprizi müşterileri bekliyor. İşte Tarım Kredi Marketleri aktüel ürünler 16-31 Aralık kataloğu...