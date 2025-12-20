2026’ya sayılı günler kala gözler resmi tatil takvimine çevrildi. Özellikle yılın son gününde iş ve okul düzeninin nasıl olacağı, vatandaşların en çok yanıt aradığı sorular arasında yer alıyor. “31 Aralık yarım gün mü, tam gün mü çalışılıyor?” sorusu gündemdeki yerini korurken, yeni yıl öncesi plan yapanlar için yasal düzenlemeler önem kazanıyor. İşte 31 Aralık’ın tatil durumu ve kapsadığı kesimlere ilişkin ayrıntılar...