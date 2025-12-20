Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık 2025 resmi tatil mi, yarım gün mü?
Yeni yıl heyecanı yaklaşırken, 31 Aralık'ın çalışma düzenine etkisi yeniden gündeme geldi. Yılbaşı planlarını netleştirmek isteyen milyonlarca çalışan ve öğrenci, yılın son gününün tatil sayılıp sayılmadığını araştırıyor. Resmi tatil takviminde 1 Ocak'ın yeri netken, 31 Aralık için uygulanacak mesai düzeni merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, mevzuata göre 31 Aralık'ta çalışma zorunlu mu, kimler için geçerli? İşte ayrıntılar...
2026’ya sayılı günler kala gözler resmi tatil takvimine çevrildi. Özellikle yılın son gününde iş ve okul düzeninin nasıl olacağı, vatandaşların en çok yanıt aradığı sorular arasında yer alıyor. “31 Aralık yarım gün mü, tam gün mü çalışılıyor?” sorusu gündemdeki yerini korurken, yeni yıl öncesi plan yapanlar için yasal düzenlemeler önem kazanıyor. İşte 31 Aralık’ın tatil durumu ve kapsadığı kesimlere ilişkin ayrıntılar...
31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?
31 Aralık 2025 Çarşamba günü herhangi bir tatil söz konusu olmuyor. Öğrenciler tam gün okul görevini yerine getirecekken, çalışanlar da tam gün mesaisini yerine getirecek.
1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?
Yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2026 Perşembe günü resmi tatil oluyor.
1 OCAK TATİL Mİ, OKUL VAR MI?
1 Ocak'ın resmi tatil olmasından dolayı kamu kurumları kapalı olacak. Bu nedenle okullar da 1 Ocak Perşembe günü tatil olacak. Öğrenciler 2 Ocak'ta ders başı yapacaklar.