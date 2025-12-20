Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık 2025 resmi tatil mi, yarım gün mü? 1 Ocak resmi tatil mi, yılbaşı tatili ne zaman?

        Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık 2025 resmi tatil mi, yarım gün mü?

        Yeni yıl heyecanı yaklaşırken, 31 Aralık'ın çalışma düzenine etkisi yeniden gündeme geldi. Yılbaşı planlarını netleştirmek isteyen milyonlarca çalışan ve öğrenci, yılın son gününün tatil sayılıp sayılmadığını araştırıyor. Resmi tatil takviminde 1 Ocak'ın yeri netken, 31 Aralık için uygulanacak mesai düzeni merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, mevzuata göre 31 Aralık'ta çalışma zorunlu mu, kimler için geçerli? İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2025 - 23:19 Güncelleme: 22.12.2025 - 07:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2026’ya sayılı günler kala gözler resmi tatil takvimine çevrildi. Özellikle yılın son gününde iş ve okul düzeninin nasıl olacağı, vatandaşların en çok yanıt aradığı sorular arasında yer alıyor. “31 Aralık yarım gün mü, tam gün mü çalışılıyor?” sorusu gündemdeki yerini korurken, yeni yıl öncesi plan yapanlar için yasal düzenlemeler önem kazanıyor. İşte 31 Aralık’ın tatil durumu ve kapsadığı kesimlere ilişkin ayrıntılar...

        2

        31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

        31 Aralık 2025 Çarşamba günü herhangi bir tatil söz konusu olmuyor. Öğrenciler tam gün okul görevini yerine getirecekken, çalışanlar da tam gün mesaisini yerine getirecek.

        3

        1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

        Yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2026 Perşembe günü resmi tatil oluyor.

        1 OCAK TATİL Mİ, OKUL VAR MI?

        1 Ocak'ın resmi tatil olmasından dolayı kamu kurumları kapalı olacak. Bu nedenle okullar da 1 Ocak Perşembe günü tatil olacak. Öğrenciler 2 Ocak'ta ders başı yapacaklar.

        4

        YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

        Yılbaşı tatili 1 günü kapsıyor. Bu da Yılın ilk günü olan 1 Ocak 2026 Perşembe günü sayılıyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kaçmak isterken yakalandı, suçunu itiraf etti
        Kaçmak isterken yakalandı, suçunu itiraf etti
        Icardi tarihe geçti: Hagi'yi geride bıraktı!
        Icardi tarihe geçti: Hagi'yi geride bıraktı!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Galatasaray üç puanı üç golle aldı!
        Galatasaray üç puanı üç golle aldı!
        Yat karayolunu kapattı. Sürücüler şaşkına döndü
        Yat karayolunu kapattı. Sürücüler şaşkına döndü
        Polisten kaçtı, kaza yaptı, 5 kişi öldü! Çok acı Neslihan öğretmen detayı!
        Polisten kaçtı, kaza yaptı, 5 kişi öldü! Çok acı Neslihan öğretmen detayı!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Denizli ve Çetin'den G.Saray maçı için flaş yorum!
        Denizli ve Çetin'den G.Saray maçı için flaş yorum!
        Buruk'tan transfer sözleri: Bölge bölge açıkladı!
        Buruk'tan transfer sözleri: Bölge bölge açıkladı!
        Avrupa'da Napolyon avı
        Avrupa'da Napolyon avı
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Aşkı yalanlamadılar
        Aşkı yalanlamadılar
        Veerman'ın F.Bahçe'ye transferi gerçekleşti mi?
        Veerman'ın F.Bahçe'ye transferi gerçekleşti mi?
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Robot suç dalgaları kapıda
        Robot suç dalgaları kapıda
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!