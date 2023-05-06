Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yılda 10 gün açan 'Yörük gülü'nü koparana 244 bin lira ceza

Toros Dağları'nın sedir ormanlarını yılda 10 günlüğüne adeta pembeye bezeyen şakayık (Paeonia Turcica) çiçeğini koparana 244 bin lira ceza uygulanıyor

ABONE OL
AA
  • İsminde 'Türk' kelimesi geçiyor... Yörük gülünü koparan yandı

    İsminde 'Türk' kelimesi geçmesiyle dikkati çeken Anadolu topraklarına özgü Paeonia Turcica, Antalya'da 'Yörük gülü', 'ayı gülü' ve 'orman gülü' olarak adlandırılıyor.
  • İsminde 'Türk' kelimesi geçiyor... Yörük gülünü koparan yandı

    Antalya'nın Aksu ilçesinde 2016 yılında 'Çiçek ve çocuk' temasıyla gerçekleşen EXPO 2016 Antalya'nın da sembol çiçeği olan şakayık, Toros Dağları'nın 1100 ve 1500 metre yükseklikteki sedir ormanlarında doğal yayılış gösteriyor.
  • İsminde 'Türk' kelimesi geçiyor... Yörük gülünü koparan yandı

    Yılda 10 günlüğüne çiçek açarak sedir ormanlarını adeta pembeye bezeyen şakayıklar, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince korunuyor.
  • İsminde 'Türk' kelimesi geçiyor... Yörük gülünü koparan yandı

    Çiçeğin doğal yayılışının olduğu alanları fotokapanlarla ve sürekli devriye atarak takip eden ekipler, endemik çiçeği koparana ilgili yasa kapsamında 244 bin lira ceza uyguluyor.
  • İsminde 'Türk' kelimesi geçiyor... Yörük gülünü koparan yandı

    Özellikle Likya Yolu'nu yürüyen turistlerin ilgi gösterdiği çiçeğin yayılış alanının, son yıllarda alınan tedbirlerle arttığı belirtiliyor.
  • İsminde 'Türk' kelimesi geçiyor... Yörük gülünü koparan yandı

    "ANTALYA'DA 700 ENDEMİK BİTKİ TÜRÜ BULUNUYOR"

    Endemik bitkiler üzerine uzun yıllardır araştırma yapan Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Gökhan Deniz, Türkiye'nin bitki türleri açısından zengin olduğunu söyledi.
  • İsminde 'Türk' kelimesi geçiyor... Yörük gülünü koparan yandı

    Türkiye'de bulunan 10 bin bitki türünden 3 bin 500'ünün endemik olduğuna dikkati çeken Deniz, "Antalya, endemik bitki çeşitliliği açısından çok zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahip. Antalya'da 700 endemik bitki türü bulunuyor. Bunların en önemlileri arasında da şakayık yer alıyor" dedi.
  • İsminde 'Türk' kelimesi geçiyor... Yörük gülünü koparan yandı

    Antalya'da hızlı iklimsel ve topoğrafik yapı değişimlerine ayak uydurmak için bitki türlerinin de sürekli bir gelişim ve değişim içerisinde olduğuna dikkati çeken Deniz, şunları söyledi:
  • İsminde 'Türk' kelimesi geçiyor... Yörük gülünü koparan yandı

    "Şakayık da hızlı iklimsel ve topoğrafik değişime ayak uydurmuş bir çiçek. İlkbahar döneminde bulunduğu yüksekliğe bağlı olarak nisan ya da mayıs ayında çiçek açıyor.
  • İsminde 'Türk' kelimesi geçiyor... Yörük gülünü koparan yandı

    Sedir ağaçlarının altındaki orman ve orman altı açıklık bölgelerini seviyor. Likya Yolu'ndaki Sarıçınar Tepesi bölgesinde çok bulunuyor. Burası çok önemli bir ekolojik alan. Yerel halk 'Ayı, Yörük, yaban gülü' gibi adlar takıyor."
  • İsminde 'Türk' kelimesi geçiyor... Yörük gülünü koparan yandı

    Şakayıkı koparanlara önemli para cezası verildiğini hatırlatan Deniz, şöyle konuştu:

     

    "Bir bitki türü endemikse ve dünyada sadece orada bulunabiliyorsa bunun bir nedeni var. Çünkü tohumunu verdiğinde başka bir ortamda yetişemiyor, çiçeklenemiyor. 
  • İsminde 'Türk' kelimesi geçiyor... Yörük gülünü koparan yandı

    Biz eğer o bitki türleri kendi yayılış gösterdiği bin ila iki bin metrenin arasından alarak balkonda veya iç mekanda saksıda yapabileceğimizi düşünüyorsak, bu çok büyük bir yanılgı içinde oluruz.
  • İsminde 'Türk' kelimesi geçiyor... Yörük gülünü koparan yandı

    İnsanlar balkonlarında, bahçelerinde yetiştirmek için iyi niyetle de olsa koparmasınlar. Köklü çıkartsalar bile bu çiçekler bir süre sonra ölüyor. Bu çiçeklerin evleri sedir ağaçların altındaki doğal ortamları."
  • İsminde 'Türk' kelimesi geçiyor... Yörük gülünü koparan yandı
  • İsminde 'Türk' kelimesi geçiyor... Yörük gülünü koparan yandı
  • İsminde 'Türk' kelimesi geçiyor... Yörük gülünü koparan yandı
  • İsminde 'Türk' kelimesi geçiyor... Yörük gülünü koparan yandı
  • İsminde 'Türk' kelimesi geçiyor... Yörük gülünü koparan yandı
  • İsminde 'Türk' kelimesi geçiyor... Yörük gülünü koparan yandı
  • İsminde 'Türk' kelimesi geçiyor... Yörük gülünü koparan yandı
  • İsminde 'Türk' kelimesi geçiyor... Yörük gülünü koparan yandı
  • İsminde 'Türk' kelimesi geçiyor... Yörük gülünü koparan yandı
  • İsminde 'Türk' kelimesi geçiyor... Yörük gülünü koparan yandı
  • İsminde 'Türk' kelimesi geçiyor... Yörük gülünü koparan yandı

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.