SHOW TV'nin fenomen dizilerinden 'Çukur'da 'Yıldız' karakterini canlandıran Gökçen Ateş, 'Bu dizide ben de olsam ne iyi olurdu' diye düşündükten iki gün sonra teklif aldı.

İstanbul Üniversitesi Müzikal Tiyatro Bölümü mezunu olan Gökçen Ateş, 'Çukur'da müzikal yönününü de kullanabilmekten dolayı oldukça mutlu.

Gökçen Ateş, Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın 'Çukur'un neden fenomen bir dizi olduğu ve kariyeriyle ilgili sorularını cevapladı.

'Çukur' için teklif geldiğinde neler hissettiniz?

Sanırım 3'üncü bölümüydü. Diziye denk gelmiştim bir prova dönüşü ve 'Bu dizide ben de olsam ne iyi olurdu' dedikten iki gün sonra deneme çekimi istediler. Ve 'Oldu' haberiyle ertesi gün apar topar sete çıktım. İstediğim bir işin içinde olmak güzel.

'Çukur'un fenomen bir dizi haline dönüşmesinin nedenleri sizce nelerdir?

Ekip harika... Gökhan Horzum'un kaleminden çıkan bu iyi hikâyenin, iyi oyuncularla ve müthiş yönetmenlerle birbirine sarılması ve tabii ki Ay Yapım ustalığı.

'Yıldız' karakteri için nasıl bir çalışma yaptınız?

Karakteri ilk okuduğumda etkilendim. Ona acımadan, sadece anlamaya çalışarak ve elimden geldiği kadar samimiyetle oynamaya çalışıyorum.



Canlandırdığınız her karakter mutlaka sizin için özeldir. 'Yıldız'ı özel kılan özellikleri nelerdir?

Gerçeğe çok yakın bir karakter Yıldız. Cesur olmasını ve her şeye rağmen devam etmesini seviyorum. Derin bir ruha sahip aynı zamanda; o da bence 'Yıldız'ı özel kılan bir özellik.

Sette bir çekim günü nasıl geçiyor? Sizin için 'Çukur' setinin en eğlenceli yanı nedir?

Eğleniyoruz, seviyoruz birbirimizi. Çekimler keyifli geçiyor.



Müziğe eğilimliyken ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin müzik bölümünde öğrenim görürken sizi oyunculuğa iten neden neydi? Nasıl bir kırılma anıyla oyunculuğa geçtiniz?

Babamın oyuncu olması sebebiyle zaten küçük yaşta seslendirmeye, tiyatroya ve müziğe başlamıştım. Kendimi bildim bileli şarkı söylüyorum. AKM Çocuk Korosu ile başladığımda çok küçüktüm. Aynı zamanda Aziz Nesin Sahnesi'nde oynuyordum. Müjdat Gezen'de kısa süre okudum. Sonrasında İstanbul Üniversitesi Müzikal Tiyatro Bölümü'ne gitme kararı alma sebebim de kolektif bir şekilde hepsini içinde barındırıyor oluşuydu.

Her şey 'Rent' ile mi başladı?

'Rent' müzikaliyle yaşadığım şey tam olarak sahnede bir oyuncu olarak var olmak istediğimi hissettirmesiydi. Güzellikle andığım zamanlardır ‘Rent' günleri. O zamanlar çok yakın arkadaşımızı kaybettik; Can'ımızı... Onu çok özlüyorum. 'Rent' müzikali benim hayatımın her anlamda kırılma noktalarından olabilir. Müziği hiç bırakmadım. Bununla ilgili yavaş yavaş bir şeylere başlayacağım yakında.



Oyunculuğun sizi besleyen tarafları nelerdir?

Bir sorgulama, soru sorma hali var devamlı içinde. Karakteri tanımak, yeni bir insan tanımak gibi. Bazen özgürleşemediğin yerde özgürleşmek. Bazen konuştuğun yerde, susmayı öğrenmek gibi de. Her gün, her an yeni bir şey öğreniyorum kendimle alakalı. Yaşadığım, hissettiğim, okuduğum, gördüğüm ve belki düşlediğim her şey buna hizmet ediyor. Esas bir şey var ki; sabır, sabır etmek.

Kariyer planlamanızdan söz edebilir misiniz?

İstediğim mesleği yapıyorum ve müzik de buna yeniden dahil oluyor. Mesleğimi iyi bir şekilde yapmaya ve iyi insan olmaya çalışarak, biraz da yolda karşıma çıkanlarla şekilleniyorum. Aklını fikrini neye yöneltirsen karşına fırsatlar çıkıyor günün sonunda. Şimdilik yolumu seviyorum ve yürümeyi de. Yarın başka bir şey yapıyor da olabilirim. Üretmek ve bir şeyler bırakmış olmak istediği var durmadan aklımın bir köşesinde.

Size en çok ne güç verir?

Bu hayatta en büyük dayanağım ve gücüm annem. Ne istediysem, ne yapıyorum dediysem her zaman inanarak ve tek başına desteği ve en çok da hep sevgisiyle yanımdadır. Her zaman güler yüzle ve sabırla yaklaşır. Her şeye karşı sonsuz bir sevgisi vardır. Onsuz bir hayal ve de hayat düşünemiyorum. Allah annelerimizi başımızdan eksik etmesin. Tanıdığın en güçlü kadın kim derseniz yine annem derim.