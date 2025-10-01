Yıldız'dan Arakanlı Müslümanlara ilişkin açıklama

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yıldız, BM Genel Kurulu'nda, "Myanmar'daki Rohingyalar ve diğer azınlıkların insan hakları durumu" başlıklı yüksek düzeyli konferansta, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) adına konuştu.

"Myanmar ordusu tarafından Rohingya eyaletinde işlenen cinayetler, zorla yerinden etme ve mülk tahribatı hakkındaki son haberlerden endişe duyuyoruz." diyen Yıldız, Arakanlılara uygulanan vahşetin, "kasıtlı ve sistematik bir etnik temizlik stratejisinin parçası" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Yıldız, İİT'nin, Arakan halkının Rohingya eyaletindeki vatanına "gönüllü, güvenli, onurlu ve süreklilik arz edecek şekilde" geri dönüşünün tek kalıcı çözüm olduğunu görüşünü paylaştı.

AA'nın aktardığı habere göre; uluslararası toplumu diplomatik baskılarını artırmaya, hedefli yaptırımlar uygulamaya çağıran Yıldız, "İİT, onlarca yıldır sistematik ayrımcılığa, şiddete ve yerinden edilmeye maruz kalan Arakan halkıyla sarsılmaz dayanışmasını bir kez daha teyit eder." ifadelerine yer verdi.

Yıldız, ayrıca uluslararası toplumu Arakanlı Müslümanlar evlerine güvenli şekilde dönünceye kadar en çok Arakanlı mültecinin bulunduğu Bangladeş başta olmak üzere, Arakanlılar'a kapılarını açan diğer ülkelere insani ve kalkınma desteğini "iki katına çıkarmaya" çağırdı.