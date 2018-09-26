​Yıldız Demir Çelik
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​Yıldız Demir Çelik, cari açığı 1 milyar dolar azaltacak

Yıldızlar Yatırım Holding, orman ürünleri, tarım-kimya, liman işletmeciliği, deniz taşımacılığının ardından şimdi de demir-çelik yatırımıyla ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürüyor. Yıldızlar Yatırım Holding’in son yatırımı olan Yıldız Demir Çelik, Kocaeli’nin Alikahya bölgesinde 300 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirildi. Fabrikanın ilk faz yatırımı tamamlanırken,ikinci faz yatırımı ise devam ediyor. İkinci fazla birlikte toplam yatırım tutarının 350 milyon dolara ulaşmış olacağını söyleyen Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, yassı sac üretimine odaklandıkları bilgisini paylaştı. Türkiye’nin yassı çelikte yılda 4.3 milyar dolarlık cari açık verdiğine dikkat çeken Hakkı Yıldız, “Yıllık 1.5 milyon ton üretim kapasitesine sahip olan Yıldız Demir Çelik, cari açıkla mücadelede 1 milyar dolarlık pozitif katkıda bulunacak” ifadelerini kullandı.

26.09.2018 - 13:14 | Güncelleme:

Yıldızlar Yatırım Holding, son yıllarda Türkiye’de hayata geçirilen en büyük sanayi yatırımlarından birine imza atarak, demir-çelik sektörünün önemli oyuncuları arasına girdi. Yıllık 4.3 milyar TL ciroya ulaşan, dünya genelinde 12 tesiste toplam 3 bin 500’ün üzerinde çalışanı olan, 50’den fazla ülkeye ihracat yapan Yıldızlar Yatırım Holding’in, Kocaeli’nin Alikahya bölgesindeki son yatırımı Yıldız Demir Çelik, üretime başladı ve ilk siparişlerini teslim etti.

Yıllık 1.5 milyon ton yassı çelik üretim kapasitesine sahip olan ve 350 kişinin istihdam edildiği Yıldız Demir Çelik fabrikasında, yeni üretim fazlarının da devreye girmesiyle çalışan sayısı 600 kişiye ulaşacak.

CARİ AÇIĞA KARŞI 1 MİLYAR DOLARLIK POZİTİF KATKI VERECEK

Türkiye’nin 9 milyon ton yassı çelik ithal ettiğini, ihracat ile ithalat arasındaki açığın 4.7 milyon ton olduğunu belirten Hakkı Yıldız, “Bu açık, geçen yılın cari fiyatlarına göre 3.5 milyar dolara denk geliyor. Yassı çelik sektörüne yaptığımız yeni yatırımımızla bu açığı azaltmayı hedefliyoruz. Fabrikamızın asitlenmiş soğuk haddelenmiş, galvanizli ve boyalı ürün olarak. 1,5 milyon tonluk yıllık üretim kapasitesi var. Fiyatına da ton başına 800 dolar dersek, cari açığa satış fiyatıyla 1 milyar dolar gibi azımsanmayacak ölçüde pozitif bir katkı vereceğiz” diye konuştu.

YATIRIM TUTARI YENİ FAZLA BERABER 350 MİLYONA ÇIKACAK

Kocaeli’nin Alikahya bölgesinde faaliyete geçen 300 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu olan fabrikanın maliyeti 300 milyon dolar. Bu miktarın yüzde 30’unun özkaynak, yüzde 70’inin ise uzun vadeli krediyle sağlandığını belirten Yıldız, “Fabrikadaki yeni faz için de harekete geçtik, yeni bir galvaniz hattı ekliyoruz. Bu fazın tamamlanmasıyla beraber 350 milyon dolarlık bir yatırım rakamına ulaşmış olacağız” dedi.

HEDEF SEKTÖRLER OTOMOTİV VE BEYAZ EŞYA

Fabrikada üretilecek ürünlerin, özellikle beyaz eşya ve otomotiv gibi sektörlerin ihtiyacını karşılayacağını belirten Yıldız, her iki sektörün de kalite ‘hassasiyeti nedeniyle’ bu ihtiyacı büyük oranda ithalat yoluyla karşıladığı bilgisini paylaştı.

Hakkı Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz daha en başından üretim dizaynı, bu hassas ürünleri de üretebilecek bir şekilde seçtik. Otomotiv sektöründe kalite çıtası haklı olarak son derece yukarıda. Bu sektöre servis vermek, bizim işimizde bu işin en üstü diye tarif edilebilir. Bu noktada yakın bir zaman içinde Yıldız Demir Çelik olarak ithalata ikame olacak bu ürünü pazara sunup “Bu oyun bizsiz olmaz” diyeceğiz.”

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