Yıldız, Kuzey'den kurtulamıyor!

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Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın bu akşam ekrana gelecek 34. bölümünde Kuzey, büyük bir kazadan kıl payı kurtulmuştur. Artık, bir düşmanla karşı karşıya olduğunun farkındadır fakat bunun kim olduğuna dair hiçbir fikri yoktur.

Kuzey’i, kendi canını tehlikeye atacak kadar öldürmek isteyen kimdir? Kuzey’in pampaları, bu düşmanın peşine düşer. Çünkü düşmanın bir sonraki hamlesini ve bir sonraki kurbanını kimse bilmemektedir. Yıldız, Kuzey’i kaybetme korkusuyla yüz yüze gelmiş fakat bu korku çok kısa sürmüştür.

Çünkü Kuzey artı biriyle burnunun dibindedir yine. Ama bu yeni misafir, onun hiç hoşuna gitmemiştir. Yıldız, Kuzey’den ve onun çevresindekilerden kurtulmak istese de daha da içeri çekilmektedir. Yıldız, kendi çığlığında boğulmak üzereyken bir kişiyi daha dibe çekecektir.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu, Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken dizide, Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 34. Bölüm Tanıtımları: