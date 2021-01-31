Yıldız Tilbe'den yeni klip: Peşindeyim Koşa Koşa 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Özdemir Plak imzalı 'Peşindeyim Koşa Koşa' adlı tekli çalışmasını kliplendirdi. Söz ve müziği Tilbe'ye ait olan şarkının düzenlemesi ise Devrim Karaoğlu'na ait.

54 yaşındaki şarkıcının klibini Görkem Kalafat yönetti.

Yıldız Tilbe'nin 'Peşindeyim Koşa Koşa' adlı sözleri ise şu şekilde;

Bir adım atsan bana

İnan uçardım sana

Şaka mı sandın

Nasıl yalvardım Allah'a

Unutuldum kaç bahar

Hayat bildiğin kadar

Bir geç bir erken

Gönül gözümden

Nereye kadar firar

Peşindeyim koşa koşa

Evlenelim istersen boşa

Baktın olur ya anlaşırsak

Yaşayalım paşa paşa

Öyle öp ki yanağımdan

İstesin dudağımda avuçlarımda

Yanıp tutuşsun aşkına

Sonra ellerin gelsin

Dolaşsın saçlarımda

Nefesindir nefesim

Aramızdan geçmesin

Ne acı ne de veda

Peşindeyim koşa koşa

Evlenelim istersen boşa

Baktın olur ya anlaşırsak

Yaşayalım paşa paşa