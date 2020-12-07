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Yıldız Tilbe kimdir? Yıldız Tilbe'nin hayatı

Aşk şarkılarının vazgeçilmez ismi, sosyal medya paylaşımlarıyla "çağımızın modern filozofu" tabiriyle anılan sanatçı Yıldız Tilbe hakkında merak ettiğiniz her şeyi yazımızda bulabilirsiniz. Yıldız Tilbe kimdir? Yıldız Tilbe kaç yaşında, nereli? Yıldız Tilbe'nin albümleri nelerdir? En sevilen şarkıları hangileridir?

Yıldız Tilbe kimdir? Yıldız Tilbe'nin hayatı

16 Temmuz 1966 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Annesinin adı Altun Tilbe ve babasının adı Ali Tilbe’dir. 6 kardeşin en küçüğü olan Tilbe'nin annesi Tunceli babası ise Ağrı doğumludur.

Eğitim hayatına Mustafa Rahmi Balaban ortaokulunda devam ederken orta ikinci sınıfta yarım bırakarak evlenme kararı almıştır. Bu evliliğinden bir kızı olmuştur. Kızının adını hayranı olduğu Sezen Aksu’dan ilham alarak Sezen koymuştur. 5 yıl evli kaldığı Güngör Karahan ile ayrılık kararı almıştır. Eşinden boşanan Tilbe kızına bakabilmek için ilk olarak düğün salonlarında sonra ise gece kulüplerinde şarkı söylemeye başlamıştır.

Gece kulübünde sahnedeyken Sezen Aksu onu dinlemeye gelmiş ve sesini çok beğenmiştir. Aksu’nun daveti ile İstanbul’a giderek Aksu’nun evine taşınmış ve onun vokalistliğini yapmaya başlamıştır. Bu sayede müzik dünyasına büyük bir giriş yapmış ve adını duyurmuştur. İkili arasında çıkan anlaşmazlık nedeniyle yollarını ayırmak zorunda kalmışlardır. Tilbe ise bu ayrılıktan sonra İstanbul’da gece kulüplerinde sahne almaya başlamıştır.

Sahne almaya devam ederken Cem Özer’in sunuculuğunu yaptığı “Laf Lafı Açıyor” adlı programdan solistlik teklifi aldı ve kabul etti. Bu program adının ve sesinin büyük kitlelere yayılmasını sağlamıştır. Ardından albüm tekliflerini değerlendiren sanatçı 1994’de Delikanlım adlı albümünü çıkarmıştır.

1996 yılında ünlü sanatçının evine baskın yapılmış ve esrar bulundurmak suçundan gözaltına alınmıştır. Bunun üzerine esrarı bırakmak için tedavi görmüştür. Bu zamanlarda çıkardığı” Aşkperest” albümü beklediği ilgiyi görmemesi üzerine “yaşadıklarımla anıldığım için şarkılarım dikkate alınmadı” şeklinde açıklama yapmıştır.

90’lı yılların sonuna kadar çeşitli gece kulüplerinde çalışmaya devam eden sanatçı 2001 yılında çıkarmış olduğu “Gülüm “adlı albüm ile beklediği ve hak ettiği ilgiyi görmeye başlamıştır. Aynı yıl içinde “Haberi Olsun” albümünü de çıkarmıştır. 2003 yılında çıkardığı” Yürü Anca Gidersin” albümü ile ne kadar başarılı ve üretken bir sanatçı olduğunu bir kez daha kanıtlamış ve hafızalarda ki yerini sabitlemiştir.

Şarkılarında genel olarak aşk, hüzün ve ayrılık konuları işleyen sanatçı pek çok ünlü isme şarkılarını vermiştir. Yıldız Tilbe kendine özgü bir tarz oluşturmuş ve bu tarzı sanat yaşamı boyunca korumuştur.

2012 yılında TRT Müzik kanalında “Şarkıların Yıldızı” adlı müzik programı yapmıştır. Ancak TRT bu programı maddi yetersizlik nedeniyle 5 hafta sonra yayından kaldırmıştır. Aynı yıl içinde ünlü sanatçı Flash TV’de yayınlanan “Yıldız Tilbe ile adlı” programa başlamıştır.

Son dönem de teknolojiyi de çok verimli kullanan sanatçı yaptığı paylaşımlar ile 7’den 70’e herkesin hayran olduğu bir kişilik olmuştur. Yazımızın başında bahsetmiş olduğumuz filozofluk lakabı resmi olmasa da takip edenler tarafından ona uygun olarak görülmüştür.

Tilbe, TV8 ekranlarında yayınlanan Acun Ilıcalı'nın sunduğu O Ses Türkiye adlı programda Murat Boz, Hadise Açıkgöz ve Gökhan Özoğuz ile birlikte jüri koltuğunu paylaşmaya başlamış ve renkli kişiliğini tüm Türkiye’ye ilan etmiştir.

2018 yılında 39 ünlü sanatçının Tilbe’nin şarkılarını seslendirdikleri” Yıldızlı Şarkıları” albümü çıkmıştır. 2 bölümün yer aldığı albüm 4 CD'den oluşmaktadır.

Yıldız Tilbe'nin Albümleri;

1994 - Delikanlım

1995 - Dillere Destan

1996 - Aşkperest

1998 - Salla Gitsin Dertlerini

2001 - Gülüm

2002 - Haberi Olsun

2003 - Yürü Anca Gidersin

2004 - Yıldız'dan Türküler

2004 - Sevdiğime Hiç Pişman Olmadım

2005 - Papatya Baharı

2006 - Tanıdım Seni

2008 - Güzel

2009 - Aşk İnsanı Değiştirir

2010 - Hastayım Sana

2011 - Oynama

2013 - Yeniden Eskiler Arabesk

2014 - Şivesi Sensin Aşkın

2015 - Yıldız Tilbe 2015

2016 - Oynat

2017 - Sevgililer Günü

2018 – Yıldızlı Şarkıları

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