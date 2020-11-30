Yıldız Tilbe'nin 'korona' isyanı

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan şarkıcı Yıldız Tilbe, "Dolar yok olur İnşallah ve diğer bütün para birimleri, sadece TL" isyanından sonra şimdi de koronavirüs ve aşıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Tilbe, Twitter hesabından, "Meyvelerin, sebzelerin genlerini bozdular sıra insana mı geldi? Aşınıza da çipinize de uğruna insanlıktan çıktığınız paranıza da lanet olsun. Her insan kadar şüphe duymak zorunda kalıyorum, gördüklerim ve duyduklarım sayesinde. Allah'ın dediği olur." ifadelerini kullandı.

Koronavirüsün bilinçli olarak dünyaya yayıldığını savunan Yıldız Tilbe, "Bunlar mikrobu yangın söndüren uçaklar gibi dünyanın üstüne yağdırırlar, fakat içinde kendileri de var" iddiasında bulundu.

Tilbe ayrıca, "Ben de maske takmak, aşı olmak, HES taşımak, çip taktırmak istemiyorum. Allah belasını vermiş hepsinin. Sanki ömür ekleycekler sayıyla verilen nefeslere. Kendilerine taksınlar belki ölmezler" dedi.