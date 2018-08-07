Dolardaki yükseliş devam ederken şarkıcı Yıldız Tilbe'den 'öneri' geldi. Tilbe sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada Türkiye’nin TL gibi dolar da basabileceğini söyledi.

“TL basıyorsak dolar da basarız, nedir yani?” diyen Tilbe ayrıca şu mesajları paylaştı:

"Doların içine tüküreyim, canım TL.

Parayı icat edeni Allah mezarında rahat yatırmasın.

Pound da Euro da basalım. Dünyanın bütün paralarını basalım. Nedir yani, paraysa para.

Bence dünyadaki bütün ülkelerin paralarının değerleri aynı olmalı. Birini diğerinden üstün kılan ne ki?

İnşallah 1’e kadar düşer.

O kadar borcu nasıl ödeyeceğiz? Kıyamete kadar biter mi o kadar borç. Dolar basalım TL gibi, verelim, ha onlar basmış ha biz ne fark eder?"

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