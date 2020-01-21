HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; şarkıcı Yıldız Tilbe, önceki akşam Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Mağazaları gezip alışveriş yapan şarkıcı, salaş kıyafet tercihiyle dikkat çekti.

"SİZE POZ VEREYİM CANLARIM"

Tilbe, kendisini görüntüleyen muhabirlere, "Size poz vereyim canlarım" dedikten sonra alışverişine devam etti.

Geçtiğimiz günlerde muhabirlerin "Sezen Aksu ile ortak bir proje olacak mı?" sorusuna cevap veren Tilbe, şunları söylemişti:

"BEN DE SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Bildiğiniz gibi Sezen Aksu'nun babası vefat etti. Şu sıralar tabii ki böyle bir şey olmaz ama ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Böyle bir projenin ilk adımını atarsak zaten sizin de haberiniz olur.

Öte yandan bu sene için kendisinin herhangi bir müzik çalışmasının olmayacağını dile getiren Tilbe, "Belki bir sanatçı arkadaşımın 'Saygı' albümünde yer alırım" şeklinde konuşmuştu.