Türk müziğinin usta isimlerinden Yıldız Tilbe, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Tilbe, yalnız başına geldiği alışveriş merkezinde tek başına alışveriş turuna çıktı.

"Sezen Aksu ile ortak bir proje olacak mı?" sorusuna cevap veren Tilbe, "Bildiğiniz gibi Sezen Aksu’nun babası vefat etti. Şu sıralar tabii ki böyle bir şey olmaz ama ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Böyle bir projenin ilk adımını atarsak zaten sizin de haberiniz olur" açıklamasında bulundu.

Öte yandan bu sene için kendisinin herhangi bir müzik çalışmasının olmayacağını dile getiren Tilbe, "Belki bir sanatçı arkadaşımın 'Saygı' albümünde yer alırım" şeklinde konuştu.